Home
>
Desaparecidos
>
Família pede ajuda para encontrar estudante desaparecida no ES

Família pede ajuda para encontrar estudante desaparecida no ES

A menina sumiu no trajeto entre Cariacica e Vitória, quando seguia da casa da mãe para a casa do pai. Segundo a família ela estava acostumada a fazer o trajeto sozinha