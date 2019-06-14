Home
Família pede ajuda para encontrar advogado desaparecido em Vitória

Henrique Toscano Campo Dall'orto, de 35 anos, mora sozinho em Jardim da Penha e teve contato com a família, pela última vez, no dia 4 deste mês

Isabella Arruda

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de junho de 2019 às 19:42

 - Atualizado há 6 anos

Família pede ajuda para encontrar advogado desaparecido em Vitória Crédito: Arquivo da família

Após 10 dias sem notícias, a família de Henrique Toscano Campo Dall'orto, advogado de 35 anos, foi em busca de auxílio policial para encontrá-lo. Ele, que mora sozinho no bairro de Jardim da Penha, em Vitória, e não tem qualquer histórico de depressão ou uso de substâncias entorpecentes, teve o último contato com os pais por celular, no dia 4 de junho, por volta das 12h.

A irmã de Henrique, Livia Toscano, de 27 anos, também advogada, contou que o condomínio onde mora o rapaz exibiu imagens da câmera de segurança, em que ele aparece entrando em um carro e deixando o local. "Até o momento não sabemos se o carro era de um amigo ou se era de algum motorista de aplicativo. Mas estamos desesperados. Ele é saudável, muito inteligente, havia iniciado um mestrado", desabafou.

Caso saiba de alguma informação que ajuda a encontrá-lo, entre em contato com o número (27) 99953-8431.

