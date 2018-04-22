Família encontra menina de 13 anos que estava desaparecida em Vitória

Helaine de Oliveira, de 13 anos, estava desaparecida desde a terça-feira (17) Crédito: Arquivo Pessoal

Desde a última terça-feira, a família da estudante Helaine de Oliveira buscava notícias do paradeiro da adolescente. A agonia foi encerrada na noite deste sábado (21), quando a encontraram próximo à Prefeitura de Vitória, por volta das 19h, de acordo com o pai Walace de Oliveira Vaz.

O pai se limitou a informar que Helaine está bem, apenas um pouco desorientada. Ela e a mãe já estão a caminho de casa, em Itapemirim.

O desaparecimento

Helaine saiu da casa onde mora, na Praia de Itaoca, para andar a cavalo e não voltou mais. Quando os pais deram conta do sumiço e começaram a procurar pela jovem no bairro, eles encontraram uma mulher que disse ter comprado o celular da menina. A adolescente teria afirmado que precisava do dinheiro para ir a Vila Velha encontrar o namorado.