Família encontra menina de 13 anos que estava desaparecida em Vitória

Desde a última terça-feira, a família da estudante Helaine de Oliveira buscava notícias do paradeiro da adolescente. A agonia foi encerrada na noite deste sábado (21), quando a encontraram próximo à Prefeitura de Vitória, por volta das 19h, de acordo com o pai Walace de Oliveira Vaz.
O pai se limitou a informar que Helaine está bem, apenas um pouco desorientada. Ela e a mãe já estão a caminho de casa, em Itapemirim.
O desaparecimento
Helaine saiu da casa onde mora, na Praia de Itaoca, para andar a cavalo e não voltou mais. Quando os pais deram conta do sumiço e começaram a procurar pela jovem no bairro, eles encontraram uma mulher que disse ter comprado o celular da menina. A adolescente teria afirmado que precisava do dinheiro para ir a Vila Velha encontrar o namorado.
A família, então, informou à polícia o acontecido, que montou um cerco para tentar encontrá-la em algum ônibus que seguia rumo à Capital. Helaine pegou um coletivo em Itaoca e desembarcou em Piúma, pois, segundo o motorista dessa linha, a adolescente não tinha dinheiro para pagar a passagem até Vitória. Esse mesmo motorista disse tê-la visto já durante a noite de terça-feira na rodoviária da Capital, como relata a mãe da adolescente, Ana Paula Oliveira.