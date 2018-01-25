Dona da maior unha do ES, designer vai buscar título no México

Você sabia que existe campeonato de unhas para medir quem tem a mais comprida? Pois é, existe! E a capixaba Mirella Perdigão ganhou o posto de maior unha de designer de mesa do Espírito Santo. Este título a rendeu convite para disputar um campeonato no México, em junho. Hoje, Mirella tem 42 milímetros de unha.

O mais impressionante, porém, está por vir. Mirella tem um estúdio no centro de Vitória e é ela a designer que coloca o gel e pinta as unhas da sua clientela. E como ela faz isso tudo com suas unhas gigantes? Da maneira mais natural possível, como ela própria destaca.

"Não deixo de fazer nada por conta das minhas unhas. No meu trabalho eu não encontro nenhum impedimento. No dia a dia também não. Consigo cozinhar, lavar louça, esfregar roupa com as mãos e tudo que precisar fazer. Para não dizer que faço tudo, tudo, a única coisa que não consigo fazer por conta do tamanho das unhas é retirar o cartão da máquina no banco", explica.

A designer de unha acrescenta que convive diariamente com a curiosidade das pessoas. Aliás, principalmente, dos homens.

"As pessoas me param na rua para perguntar como consigo viver com uma unha tão grande. Esses dias, um carro emparelhou com o nosso. Achamos até estranho aquilo. Aí a mulher abriu o vidro e as crianças que estavam no banco de trás começaram a gritar: 'É a Malévola!'. Morremos de rir. Os homens sempre perguntam meu noivo se eu não o machuco, dou unhadas. É o maior barato, aonde eu vou, tem sempre um curioso fazendo perguntas."

Se hoje Mirella ostenta esses unhões, ela conta que nem sempre foi assim. Começou com a unha de gel e, inspirada em um designer russa, foi aumentando gradativamente de tamanho. Para o campeonato que irá disputar no México, ela pensa em aumentar dois milímetros.

"Fui aumentando pouco a pouco e agora acredito que consigo aumentar alguns milímetros para a competição. E vamos ver qual resultado consigo trazer de lá. Espero que seja bom."























