De rapel, casal faz ensaio fotográfico na Cachoeira de Matilde

Publicado em 12 de fevereiro de 2019 às 00:00 - Atualizado há 6 anos

Um casal capixaba resolveu sair dos tradicionais cenários para ensaio fotográfico de noivos e decidiu inovar fazendo uns cliques na Cachoeira de Matilde, em Alfredo Chaves, Região Serrana do Estado. De rapel, a dentista Carolina Bravim da Costa, e o bombeiro civil, Eduardo Balestreiro Nascimento, registraram o momento para eternizar a união.

Ao Gazeta Online, Carolina contou que as fotos foram feitas em abril do ano passado e que a ideia partiu do esposo, que tem experiência na realização de rapel. "Eu achei que ia ter um ensaio mais romântico, mas homem não tem paciência para tirar fotos assim. Na reunião com o fotógrafo, ele (Eduardo) disse que a gente poderia fazer um ensaio normal e depois no rapel", contou.

A dentista afirmou que inicialmente ficou um pouco assustada com a proposta, mas, pela confiança que tem no trabalho do marido, ela topou. "O que me passou segurança é que ele já está acostumado com isso. Ele sempre leva as pessoas pra fazer rapel", disse. Além de Eduardo, Carolina contou que dois amigos dele, que também são bombeiros, foram ao local para auxiliar.

Com direito a vestido de noiva, e até mesmo maquiagem e penteado, Carolina contou que precisou dormir praticamente arrumada, já que estaria cedo em Matilde.

Segundo a ela, a preocupação nem era com a altura, mas sim com o vestido, já que era alugado. "Na hora eu nem pensei na doideira. A minha maior preocupação era com o vestido, medo de rasgar".

O fotógrafo Felipe Vieira foi o responsável por registrar as fotos do casal. Ele contou que foi um grande desafio realizar o ensaio em uma cachoeira, por conta dos ângulos e na proteção dos equipamentos, já que estava ventando no dia do registro.

"Nós tivemos que conversar e combinar os pontos em que eles iam parar, eu precisava entender quais seriam as dificuldades que eles teriam, pra eu não pedir coisas mirabolantes, e a partir disso visualizar a imagem", contou.

O fotógrafo tinha apenas uma oportunidade para registrar as fotos, já que era apenas uma descida pela cachoeira. "Ver a confiança dela nele, a certeza que ele passava que ia dar certo, e a expectativa dele por essa foto, pra mim foi uma pressão bem grande. Tivemos que combinar tudo antes, porque com o barulho da cachoeira, não poderíamos nos comunicar", contou.

Apesar das dificuldades, para Felipe, valeu a pena todo o esforço. "E ver o resultado pra mim foi fantástico, saber que tinha feito uma imagem linda, única não há carreira e acima de tudo, o sonho do noivo. Isso não tem preço".

