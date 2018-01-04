Com direito a tatuagem, conheça histórias dos apaixonados por ônibus

Depender do transporte público para se locomover pela cidade (principalmente durante a greve) pode ser um pesadelo para muitos, mas, para alguns, é considerado um hobby, isso mesmo, um hobby! Você já ouviu falar sobre os 'busólogos'? São pessoas que conhecem cada informação sobre os coletivos, desde os motores, até a empresa operante. Inclusive, há aqueles que trocariam um passeio de carro por uma 'voltinha' no coletivo pela Grande Vitória.

O estudante Matheus Alvarenga, que ama tirar selfies em ônibus e postar nas redes sociais (não são poucas, viu!), conta que a paixão por se locomover de coletivo pela Grande Vitória começou quando precisou usar o veículo pela primeira vez. Segundo ele, a mobilidade urbana dá a oportunidade de conhecer pessoas novas. "Eu sempre gostei muito de mobilidade urbana. Acho que o direito das pessoas de ir e vir fantástico. O fato de ser aquele ambiente coletivo, onde você tem contato com pessoas diferentes do seu convívio é gostoso. Além da economia, você carrega uma bagagem cultural enorme", afirma o estudante.

Matheus revelou que, aos domingos, ele acordava cedo para dar uma volta pela cidade mas, devido à insegurança nos coletivos, o jovem deu uma pausa nos passeios. Mas, mesmo assim, a paixão e a aventura no transporte não acabou. "Com os constantes assaltos, principalmente aos domingos, eu tenho evitado andar de ônibus. Muitas vezes está sendo preferível optar por um serviço alternativo de transporte, pagar um pouco mais caro, mas ter melhor segurança, mas isso é de último caso. Mesmo assim eu gosto de ônibus".

BUSÓLOGO DE 'CARTEIRINHA'

Admiração pelo transporte coletivo. Assim define o professor Reinaldo Coimbra, busólogo de 'carteirinha' desde a infância. "Acho que como todo hobby, da mesma forma que tem pessoas que gostam de colecionar notas de dinheiro, latas de cerveja ou de refrigerante, eu tenho uma admiração muito grande por ônibus", diz o jovem. Quando era criança, com um caderninho na mão e toda a atenção quando os coletivos passavam na rua, Reinaldo anotava todas as linhas. "Quando eu era pequeno, já gostava de ver os ônibus passando. Eu saia com a minha mãe e andava com um caderninho para anotar as linhas e como eram os ônibus".

Andar de ônibus é uma coisa que tira o meu estresse em alguns momentos Reinaldo Coimbra

Você deseja saber qual ônibus passa no seu destino? O professor sabe de todas as linhas do sistema Transcol, dos ônibus Municipais de Vitória e da Sanremo - empresa que opera as linhas municipais de Vila Velha. Entre risos, ele afirma que não sabe como consegue gravar tantas linhas. A paixão pelos coletivos é tão grande, que o jovem pretende realizar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com o tema sobre ônibus.

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Reinaldo conta que ele ia até aos terminais conhecer as novas linhas e itinerários, mas, pela falta de tempo, ele deixou de fazer o hobby. "Hoje em dia, por causa da faculdade, do trabalho, eu já não tenho mais tanto tempo. Mas eu saía de casa pela manhã, e ficava o dia todo rodando de terminal a terminal. O lado bom disso é que a gente paga uma tarifa que a gente pode ficar rodando o dia inteiro e ficar observando tudo".

No site 'Ônibus Brasil' , que reúne milhares de busólogos de todo o Brasil, Reinaldo publica cada registro de imagens dos coletivos, que já são mais de 1.400 fotos. Segundo ele, todo ano é organizado um encontro no Espírito Santo, que reúne em média 30 busólogos. "A gente organiza o encontro todo ano. Até mesmo pessoas que não são busólogos participam desse evento", finaliza.

TATUAGEM EM HOMENAGEM

Fazer tatuagem para eternizar algo é super normal, né? Uns fazem fotos de filhos, nome de namorado, nome da mãe... Mas você acredita que o busólogo Jonatha Diego, de 30 anos, fez uma tatuagem para eternizar o seu amor pelos ônibus da Viação Águia Branca?

Eu sou busólogo admirador e fã apaixonada pela Águia Branca Jonatha Diego





O jovem, que é busólogo 'desde que se entende por gente', como ele mesmo diz, contou que, na infância, ele foi realizar uma viagem com a mãe, para São Paulo e, chegando a rodoviária, ele não quis descer do ônibus de jeito nenhum. "Os motoristas tiveram que conversar comigo pra eu sair de lá. Chamaram até as autoridades, porque já estavam achando estranho", conta o jovem. Ouça a história!

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No Estado, ele realiza encontros com outros busólogos, para visitar a garagem da Rodoviária de Vitória e apreciar cada ônibus que entra no local. "A gente combina em grupos do Whatsapp, principalmente com busólogos da Grande Vitória, para a gente passar a tarde ou a manhã na Rodoviária de Vitória".