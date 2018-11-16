Família pede ajuda

Caminhoneiro de Cariacica desaparece durante viagem a São Paulo

O motorista Cleidson Peroni está desaparecido desde a última quarta-feira (14), quando perdeu todo o contato com a família

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 19:10

Redação de A Gazeta

O caminhoneiro Cleidson Pedroni despareceu durante uma viagem à Mogi Mirim, SP, na última quarta-feira (14) Crédito: Reprodução/Facebook
Um caminhoneiro está desaparecido depois de sair em uma viagem de trabalho a Mogi Mirim, em São Paulo. De acordo com o tio Sebastião Peroni, o sobrinho Cleidson Peroni passou em Sooretama para carregar o caminhão no último domingo (11), quando iniciou a viagem a São Paulo. Quando estava indo para o município de Mogi Mirim, na quarta-feira (14), perdeu todo o contato com a família.
O motorista Cleidson Peroni mora em Cariacica e trabalha como caminhoneiro há 11 anos. Após carregar o caminhão em Sooretama, foi até São Paulo, descarregou e iria para Mogi Mirim buscar outra carga quando, na quarta feira (14), perdeu contato com a família, que suspeita que ele tenha sido roubado.
"Todo mundo está preocupado, a mulher dele está desesperada porque não consegue falar com ele, já foi à delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Nós buscamos por informações de acidentes no percurso que ele sumiu, mas não vimos nada, por isso achamos que seja roubo. Ele disse que chegaria nesta quinta-feira (15) à noite, mas não chegou", relata Sebastião. Cleidson estava em um caminhão modelo Scania de cor azul, placa CPN 7171 e é conhecido pelos colegas como Peroni
O caminhoneiro Cleidson Pedroni viajava em uma Scania azul, placa CPN 7171 Crédito: Reprodução

