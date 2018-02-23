Cabeleireiro faz arte com restos de cabelos cortados no Espírito Santo

Cabeleireiro Marquinhos Tesoura faz desenhos em clientes e com resto de cabelo Crédito: Arquivo Pessoal

Há 24 anos trabalhando em uma barbearia, o cabeleireiro Marquinhos Tesoura não tem como dimensionar quantos quilos de cabelo já passaram pelo piso do seu estabelecimento após a finalização dos cortes nos clientes. Mas, em alguns casos, ele reaproveita esses cabelos que ficam no chão de uma forma bastante diferente e artística. Marquinhos, que desenha desde criança, costuma montar rostos de pessoas com o que iria para o lixo.

As figuras, que duram cerca de 40 minutos para serem feitas, ficam por pouco tempo expostas, até porque um vento mais forte ou o entra e sai de clientes acaba por si só desfazendo o trabalho. Tanto que ele encara suas "esculturas" como um hobby que o deixa ativo também quando não está fazendo sua arte na cabeça dos clientes.

"Eu sempre falo que cortar cabelo é como fazer escultura. A diferença é que o cabelo é bem mais maleável. E eu, que já gosto de desenhar desde pequeno, costumo desenhar também na cabeça da garotada e quando tenho um tempinho entre um cliente ou outro, faço desenho com os restos de cabelo. Mas faço ali de bobeira mesmo, sem intenção de nada maior", conta.

Quem conhece, fica encantado com a habilidade do Tesoura. E ele não fica apenas com os fios. Marquinhos faz arte também com poeira.

"Faço também desenhos com poeira. Faço em carros empoeirados, por exemplo, mas também sem muita pretensão. A gente que gosta de desenhar faz desenho sempre que vê uma oportunidade de transformar algo em arte", reforça.