Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Artista

Cabeleireiro faz arte com restos de cabelos cortados no Espírito Santo

Marquinhos Tesoura tem uma barbearia há 24 anos, mas desde criança faz desenhos e ele aproveita o dom artístico para montar figuras com restos de cabelos dos clientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 18:52

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 18:52

Cabeleireiro Marquinhos Tesoura faz desenhos em clientes e com resto de cabelo Crédito: Arquivo Pessoal
Há 24 anos trabalhando em uma barbearia, o cabeleireiro Marquinhos Tesoura não tem como dimensionar quantos quilos de cabelo já passaram pelo piso do seu estabelecimento após a finalização dos cortes nos clientes. Mas, em alguns casos, ele reaproveita esses cabelos que ficam no chão de uma forma bastante diferente e artística. Marquinhos, que desenha desde criança, costuma montar rostos de pessoas com o que iria para o lixo. 
As figuras, que duram cerca de 40 minutos para serem feitas, ficam por pouco tempo expostas, até porque um vento mais forte ou o entra e sai de clientes acaba por si só desfazendo o trabalho. Tanto que ele encara suas "esculturas" como um hobby que o deixa ativo também quando não está fazendo sua arte na cabeça dos clientes. 
"Eu sempre falo que cortar cabelo é como fazer escultura. A diferença é que o cabelo é bem mais maleável. E eu, que já gosto de desenhar desde pequeno, costumo desenhar também na cabeça da garotada e quando tenho um tempinho entre um cliente ou outro, faço desenho com os restos de cabelo. Mas faço ali de bobeira mesmo, sem intenção de nada maior", conta.
Quem conhece, fica encantado com a habilidade do Tesoura. E ele não fica apenas com os fios. Marquinhos faz arte também com poeira. 
"Faço também desenhos com poeira. Faço em carros empoeirados, por exemplo, mas também sem muita pretensão. A gente que gosta de desenhar faz desenho sempre que vê uma oportunidade de transformar algo em arte", reforça. 
A barbearia de Marquinhos fica no Bairro Presidente Médici, em Cariacica. Ele se orgulha de ter clientes de 19 bairros distintos que, segundo ele, vão de longe para cortar cabelo lá. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso
Imagem de destaque
Foragido da justiça morre após perseguição policial em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados