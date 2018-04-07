Barman capixaba desaparece em Minas Gerais e família pede ajuda

Ademar Araújo está desaparecido desde o dia 03 de março Crédito: Arquivo Pessoal

O barman Ademar Araújo Carvalho Júnior, de 26 anos, está desaparecido há mais de um mês e seu caso tem traços bem parecidos ao da médica cardiologista Jaqueline Colodetti. Ele foi visto pela última vez no dia 02 de março, em São José da Barra, Minas Gerais. Os últimos relatos são de que ele estava vagando por uma área perto de um matagal. Segundo sua mãe, Lia Montemor, a polícia mineira está periciando bilhetes que ele deixou no quarto para a família e a namorada.

Ademar, que era morador de Jacaraípe, na Serra, mudou-se havia seis meses para Minas Gerais. Ele passou primeiramente pela cidade de Capitólio e, recentemente, estava residindo em São José da Barra.

Ademar Araújo está desaparecido desde o dia 03 de março Crédito: Arquivo Pessoal

"O Ademar se mudou para Minas Gerais por causa da namorada. Ele já tem esse relacionamento há três anos, mas há seis meses ele foi para lá. Conseguiu alguns trabalhos como barman, em churrasquinho e recentemente estava em um supermercado. O último registro dele é que ele estava com um uniforme vermelho da empresa e foi visto andando perto de um mato", conta a mãe, a auxiliar administrativo Lia Montemor.

Ainda segundo Lia, Ademar era um rapaz muito querido, de muitas amizades. Ele chegou a trabalhar em algumas boates na Grande Vitória. Ainda segundo a mãe, ele era uma menino bem descontraído, mas que recentemente sofria de depressão.

"Nós fomos a Minas Gerais, fizemos todo o trajeto atrás dele, seguimos pistas, enfim, fizemos um trabalho bem parecido ao que estão fazendo com a médica Jaqueline (Colodetti). Não achamos nada. Eu tenho esperança que ele esteja vagando por aí, tenho pegado alguma carona. Lá em Minas fiquei sabendo que ele tinha saído daqui do Espírito Santo já com sintomas de depressão, mas nós nunca reparamos isso. É algo que me deixa realmente muito triste porque ele estava precisando de ajuda, mas não deixava que isso transparecesse", comenta.

Segundo Lia, os bilhetes - que estão com a perícia - tinham dizeres amáveis.

"Ele falava que amava muito a família, a namorada. Agora estamos aguardando o que a perícia vai nos dizer. Peço que quem souber de qualquer notícia do meu filho, que entre em contato com a gente e nos ajude a encontrá-lo."