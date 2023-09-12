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Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em Cariacica

Pai da jovem registrou boletim de ocorrência sobre o desaparecimento; menina não foi mais vista após sair do curso técnico na segunda-feira (11), mas apareceu um dia depois
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

12 set 2023 às 18:17

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 18:17

Atualização

13/09/2023 - 9:27
Após publicação deste texto, a adolescente foi encontrada e, por esse motivo, o nome e a foto dela foram removidos da matéria – que foi atualizada.
Uma adolescente de 14 anos, que estava desaparecida desde segunda-feira (11) após sair para ir ao curso técnico e não retornar para casa, foi encontrada na tarde desta terça-feira (12), em Cariacica. Segundo os familiares, a menina entrou em contato avisando que estava voltando para casa e pedindo que fossem buscar ela no Terminal de Itacibá por volta de 17h.
A adolescente não tinha sido mais vista após sair do curso técnico em Administração. Ela havia sido vista pela última vez na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, usando uma camisa azul escrito IFP (sigla da escola) e legging preta, segundo o pai da menina.
Os familiares dela contaram que a adolescente costuma ir e voltar sozinha, todas as segundas-feiras, dia em que o curso acontece, mas nesta semana ela não retornou. A preocupação com a demora começou por volta de 18h, horário em que a jovem costuma chegar em casa.
"A aula é das 13h às 17h. Ela sempre volta direto, mas ontem (11) deu 19h e não tinha chegado ainda. Estamos ligamos para o celular, mas cai direto na caixa postal”, contouo pai, preocupado com o sumiço da filha.
Ao entrar em contato com a instituição de ensino onde passa as tardes de segunda, os parentes foram informados que Nayane compareceu nas aulas no dia, chegou até mais cedo, mas saiu no horário normal.
Na terça-feira (12), o pai pediu dispensa do serviço para procurar a filha junto à mãe da estudante, Juliana Ferreira, e outros familiares. “Registrei o Boletim de Ocorrência ontem à noite, na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, e lá fui orientado a ir à Delegacia de Desaparecidos, em Vitória, para complementar o boletim", explicou o pai da jovem.

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