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Deu identificação falsa

Foragido da Justiça do ES, chefe do tráfico em Sooretama é preso no RJ

Para evitar a prisão, Pablo dos Santos Frederico, o "Pablo Coroa", chegou a fornecer aos policiais militares identificação falsa, mas acabou preso em Cabo Frio, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2023 às 17:16

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 17:16

Um foragido da Justiça do Espírito Santo foi preso durante uma ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro no bairro Monte Alegre, na cidade de Cabo Frio, Região dos Lagos fluminense, nesta terça-feira (12). Pablo dos Santos Frederico, conhecido como "Pablo Coroa", de 40 anos, é apontado como líder do tráfico de drogas nas regiões da Baixada e do Centro de Sooretama, no Norte capixaba.
Durante a abordagem, para não ser preso, Pablo chegou a fornecer uma identidade falsa aos policiais. Contra ele, havia mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Segundo o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro, os agentes da companhia foram informados de que um homem com diversos mandados de prisão em aberto estaria morando em um endereço no bairro Monte Alegre. Os policiais, então, realizaram buscas pela região, localizando o acusado.
Segundo a assessoria da PM fluminense, "Pablo Coroa" chegou a fornecer aos agentes uma identificação falsa para evitar a prisão. Contra o acusado, havia mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
"Após a prisão, o indivíduo confessou ser oriundo do Estado do Espírito Santo e que seria uma das lideranças da facção criminosa que atua nas regiões da Baixada, Centro e do município de Sooretama"
Assessoria de imprensa PMERJ - Trecho de nota
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, em setembro de 2021, a corporação chegou a divulgar que estava procurando "Pablo Coroa". O suspeito foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (RJ) e posteriormente levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde permanece preso.

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