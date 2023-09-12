PM é rendido com a família por grupo e tem carro roubado em Linhares

Carro foi encontrado em São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar foi rendido por assaltantes após sair com a família de uma igreja e parar em um semáforo na BR 101 , em Linhares , no Norte do Espírito Santo, no domingo (10). Segundo a Polícia Militar , as vítimas foram surpreendidas por seis criminosos, que estavam escondidos atrás de uma carreta estacionada às margens da rodovia. Os assaltantes roubaram o Volkswagen Gol branco, mas o carro foi recuperado na segunda-feira (11), em São Mateus . Quatro suspeitos que estavam no automóvel foram encaminhados para a delegacia.

A vítima relatou em boletim de ocorrência registrado pela PM que pelo menos dois indivíduos estavam armados, um com uma submetralhadora, e o outro com uma pistola. O policial disse que os criminosos exigiram que ele e a família saíssem do veículo imediatamente. Em seguida, os assaltantes fugiram em direção ao Centro de Linhares. Ninguém ficou ferido.

O Volkswagen Gol foi localizado por policiais militares no dia seguinte, no bairro Litorâneo, em São Mateus. Equipes da PM foram até o local e abordaram os quatro suspeitos que estavam no veículo – todos menores de idade. Eles confessaram a autoria do crime e disseram que terem escondido as armas utilizadas.

Inicialmente, os suspeitos relataram que o material estaria em um lugar próximo, mas mentiram e depois confirmaram que tudo estava em dois endereços de Linhares, no bairro Santa Cruz.

Material apreendido com quarteto suspeito de roubo em Linhares Crédito: Divulgação/PMES

Material apreendido:

Um revólver cal. 38;

Uma submetralhadora semi industrial;

Um carregador cal. 380;

Um simulacro de pistola;

68 pedras de crack;

Uma pedra maior de crack;

25 buchas de maconha;

Dois cigarros de maconha;

18 papelotes de cocaína;

Nove munições cal. 380;

Um celular;

Um veículo apreendido.

Os adolescentes e o homem detido foram levados para a Delegacia Regional de São Mateus. A reportagem pediu mais informações sobre o caso à Polícia Civil . Em nota, a corporação informou que os quatro adolescentes, sendo de três de 16 e um de 17 anos, conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.