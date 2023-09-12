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Assalto na BR 101

PM é rendido com a família por grupo e tem carro roubado em Linhares

Policial foi rendido por seis assaltantes após sair com a família de uma igreja e parar em um semáforo; veículo foi recuperado no dia seguinte em São Mateus com quatro suspeitos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 set 2023 às 11:32

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 11:32

Carro foi encontrado em São Mateus
Carro foi encontrado em São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um policial militar foi rendido por assaltantes após sair com a família de uma igreja e parar em um semáforo na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no domingo (10). Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram surpreendidas por seis criminosos, que estavam escondidos atrás de uma carreta estacionada às margens da rodovia. Os assaltantes roubaram o Volkswagen Gol branco, mas o carro foi recuperado na segunda-feira (11), em São Mateus. Quatro suspeitos que estavam no automóvel foram encaminhados para a delegacia.
A vítima relatou em boletim de ocorrência registrado pela PM que pelo menos dois indivíduos estavam armados, um com uma submetralhadora, e o outro com uma pistola. O policial disse que os criminosos exigiram que ele e a família saíssem do veículo imediatamente. Em seguida, os assaltantes fugiram em direção ao Centro de Linhares. Ninguém ficou ferido.
O Volkswagen Gol foi localizado por policiais militares no dia seguinte, no bairro Litorâneo, em São Mateus. Equipes da PM foram até o local e abordaram os quatro suspeitos que estavam no veículo – todos menores de idade. Eles confessaram a autoria do crime e disseram que terem escondido as armas utilizadas.
Inicialmente, os suspeitos relataram que o material estaria em um lugar próximo, mas mentiram e depois confirmaram que tudo estava em dois endereços de Linhares, no bairro Santa Cruz.
Material apreendido com quarteto suspeito de roubo em Linhares
Material apreendido com quarteto suspeito de roubo em Linhares Crédito: Divulgação/PMES
Material apreendido:
  • Um revólver cal. 38;
  • Uma submetralhadora semi industrial;
  • Um carregador cal. 380;
  • Um simulacro de pistola;
  • 68 pedras de crack;
  • Uma pedra maior de crack;
  • 25 buchas de maconha;
  • Dois cigarros de maconha;
  • 18 papelotes de cocaína;
  • Nove munições cal. 380;
  • Um celular;
  • Um veículo apreendido. 
Os adolescentes e o homem detido foram levados para a Delegacia Regional de São Mateus. A reportagem pediu mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que os quatro adolescentes, sendo de três de 16 e um de 17 anos, conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.

Correção

12/09/2023 - 12:40
A Polícia Civil informou que os quatro suspeitos encontrados no veículo são menores de idade e que não havia adulto entre eles. O texto foi corrigido. 

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