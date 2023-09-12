PM é rendido com a família por grupo e tem carro roubado em Linhares

Um policial militar foi rendido por assaltantes após sair com a família de uma igreja e parar em um semáforo na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no domingo (10). Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram surpreendidas por seis criminosos, que estavam escondidos atrás de uma carreta estacionada às margens da rodovia. Os assaltantes roubaram o Volkswagen Gol branco, mas o carro foi recuperado na segunda-feira (11), em São Mateus. Quatro suspeitos que estavam no automóvel foram encaminhados para a delegacia.
A vítima relatou em boletim de ocorrência registrado pela PM que pelo menos dois indivíduos estavam armados, um com uma submetralhadora, e o outro com uma pistola. O policial disse que os criminosos exigiram que ele e a família saíssem do veículo imediatamente. Em seguida, os assaltantes fugiram em direção ao Centro de Linhares. Ninguém ficou ferido.
O Volkswagen Gol foi localizado por policiais militares no dia seguinte, no bairro Litorâneo, em São Mateus. Equipes da PM foram até o local e abordaram os quatro suspeitos que estavam no veículo – todos menores de idade. Eles confessaram a autoria do crime e disseram que terem escondido as armas utilizadas.
Inicialmente, os suspeitos relataram que o material estaria em um lugar próximo, mas mentiram e depois confirmaram que tudo estava em dois endereços de Linhares, no bairro Santa Cruz.
Material apreendido:
- Um revólver cal. 38;
- Uma submetralhadora semi industrial;
- Um carregador cal. 380;
- Um simulacro de pistola;
- 68 pedras de crack;
- Uma pedra maior de crack;
- 25 buchas de maconha;
- Dois cigarros de maconha;
- 18 papelotes de cocaína;
- Nove munições cal. 380;
- Um celular;
- Um veículo apreendido.
Os adolescentes e o homem detido foram levados para a Delegacia Regional de São Mateus. A reportagem pediu mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que os quatro adolescentes, sendo de três de 16 e um de 17 anos, conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.
Correção
12/09/2023 - 12:40
A Polícia Civil informou que os quatro suspeitos encontrados no veículo são menores de idade e que não havia adulto entre eles. O texto foi corrigido.