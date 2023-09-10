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Norte do ES

Mulher é encontrada morta a facadas dentro de casa em Linhares

De acordo com a polícia, marido chegou na residência e encontrou Andreia Cristina da Silva, 48 anos, no sofá; no local do crime, foi constatado que ela  possuía medida protetiva contra o homem, que foi detido
Genaldo Rodrigues

Genaldo Rodrigues

Publicado em 

10 set 2023 às 16:02

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 16:02

Uma mulher foi encontrada morta a facadas dentro da própria residência no bairro Pontal do Ipiranga, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados na noite de sábado (9), após um homem informar ter chegado em casa e visto a esposa no sofá, ensanguentada. Quando os policiais chegaram ao local, confirmaram que Andreia Cristina da Silva, de 48 anos, já estava sem vida.
Andreia Cristina da Silva, de 48 anos, foi morta a facadas dentro de casa
Andreia Cristina da Silva, de 48 anos, foi morta a facadas dentro de casa Crédito: Reprodução
Durante a perícia, foi constatado que os ferimentos foram causados por arma branca. Ainda segundo a PM, também foi verificado que a mulher possuía medida protetiva contra o homem que chamou a polícia. Ele foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Linhares

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Procurada, a Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O suspeito foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva e encaminhado para a Penitenciária Regional da cidade.
Ainda segundo a PC, o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A polícia pede que a população denuncie, através do Disque-denúncia (181), qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repasse informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado. O sigilo é garantido.

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