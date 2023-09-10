Mulher é encontrada morta a facadas dentro de casa em Linhares

Uma mulher foi encontrada morta a facadas dentro da própria residência no bairro Pontal do Ipiranga, em Linhares , Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , agentes foram acionados na noite de sábado (9), após um homem informar ter chegado em casa e visto a esposa no sofá, ensanguentada. Quando os policiais chegaram ao local, confirmaram que Andreia Cristina da Silva, de 48 anos, já estava sem vida.

Andreia Cristina da Silva, de 48 anos, foi morta a facadas dentro de casa Crédito: Reprodução

Durante a perícia, foi constatado que os ferimentos foram causados por arma branca. Ainda segundo a PM, também foi verificado que a mulher possuía medida protetiva contra o homem que chamou a polícia. Ele foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Linhares

Procurada, a Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O suspeito foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva e encaminhado para a Penitenciária Regional da cidade.

Ainda segundo a PC, o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.