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Serra

Adesivo em remédio ajuda idosos que não sabem ler a cuidar da saúde

Gerente de unidade de saúde da Serra idealizou adesivos explicativos para ajudar pacientes diabéticos e com pressão alta a não esquecerem dos horários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 20:33

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 20:33

Uma ideia simples, mas que tem feito toda a diferença para pacientes idosos do bairro Taquara I, na Serra que, por motivo de idade avançada ou por não saberem ler, não conseguem tomar remédio na hora indicada. Adesivos explicativos, com desenhos de sol e lua referindo ao período do dia, por exemplo, e com os números que demostram a hora correta, têm o objetivo de fazer pessoas acometidas pela diabetes e/ou pressão alta a estarem devidamente medicadas.
> Médica adapta receita para paciente analfabeto e foto viraliza na web
Quem idealizou este projeto foi a gerente da unidade base de saúde de Taquara I,  Yngrid Pinto, de 28 anos. Havia uma percepção por parte dos profissionais de saúde de que alguns idosos acometidos por essas doenças não estavam tendo boa resposta à medicação. Na verdade, não surtia efeito a medicação porque eles simplesmente não estavam fazendo o tratamento da forma correta. 
"Confeccionei adesivos para ajudar os idosos analfabetos que estavam com a pressão descompensada ou mesmo aqueles que são diabéticos e não estavam tendo uma melhora na doença por não tomar as medicações de forma correta. O objetivo também é dar independência para aqueles que moram sozinhos, resultando um envelhecimento ativo", disse a gerente. 
O trabalho de identificar estes pacientes fica a cargo dos agentes de saúde, durante as visitas nas casas. Caso também a pessoa em questão vá à unidade de saúde, o médico, assim que prescreve a receita, já identifica que eles precisam de um adesivo para melhor direcioná-los na hora de tomarem a medicação em casa, no dia a dia. 
"Cada agente tem seus adesivos e ao chegar à casa do paciente ajuda identificar a medicação e a circular com a caneta vermelha os horários. Isso acontece na nossa farmácia também. Quando o idoso vem na consulta, ele já sai com a medicação adesivada com os horários marcados. Nós também não usamos este método apenas para idosos. Quando identificamos que a pessoa, mesmo mais nova, não sabe ler, ou então tem algum problema que a impeça de ter este controle, também fazemos isso para ela", acrescenta Yngrid Pinto. 
Adesivos ajudam a facilitar quem não consegue ler a tomar os remédios nos horários certos Crédito: Arquivo Pessoal

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