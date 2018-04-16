'#ChuvanoES' é 4º assunto mais comentado do Brasil no Twitter

Por volta das 10h30 desta segunda (16), a hashtag #ChuvanoES se tornou o 4º assunto mais comentado do Twitter. Desde a noite desde domingo, o Espírito Santo registra várias regiões atingidas pela forte chuva. Vários locais da Grande Vitória estão com pontos de alagamento.
A hashtag #ChuvanoES foi criada pelo Gazeta Online para reunir todo o conteúdo das enchentes desde os episódios que aconteceram no Estado em 2013, quando muitos capixabas viveram cenários de destruição com as chuvas que assolaram o Espírito Santo.
Confira algumas reações dos internautas publicadas na hashtag: