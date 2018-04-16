Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Repercussão na web

'#ChuvanoES' é 4º assunto mais comentado do Brasil no Twitter

A Grande Vitória já teve casas e até comércios invadidos pelo grande volume de água

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 13:49
Ruas alagadas no Centro de Vitória Crédito: Internauta/Gazeta Online
Por volta das 10h30 desta segunda (16), a hashtag #ChuvanoES se tornou o 4º assunto mais comentado do Twitter. Desde a noite desde domingo, o Espírito Santo registra várias regiões atingidas pela forte chuva. Vários locais da Grande Vitória estão com pontos de alagamento. 
> Acompanhe ao vivo informações da chuva na Grande Vitória
A hashtag #ChuvanoES foi criada pelo Gazeta Online para reunir todo o conteúdo das enchentes desde os episódios que aconteceram no Estado em 2013, quando muitos capixabas viveram cenários de destruição com as chuvas que assolaram o Espírito Santo.
Confira algumas reações dos internautas publicadas na hashtag:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados