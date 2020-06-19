WhatsApp deixa de mostrar 'online', 'digitando' e 'visto por último'

Usuários relatam instabilidade no WhatsApp nesta sexta-feira (19) Crédito: Reprodução

As instabilidades observadas por usuários do WhatsApp tomaram conta das redes sociais no início da tarde desta sexta-feira (19). Entre as quase 900 mil menções ao aplicativo no Twitter até as 16h, internautas mencionam que não é mais possível ver a informação "visto por último", o último horário em que seu contato esteve disponível, e o status de "online", que identificava quem estava com o app aberto.

Os relatos dão conta que o problema é percebido por usuários de Android e iPhone (IOS), independentemente das configurações do telefone celular. Em resposta à equipe do site TechTudo , o WhatsApp, por meio de assessoria, disse "estar checando o que aconteceu".

Um dos aplicativos mais comuns nos telefones celulares usados por brasileiros ainda apresenta mudanças como o desaparecimento das mensagens de status "digitando" e "gravando áudio", segundo relatos. Assim, não é possível saber se alguém está respondendo à sua mensagem.

Usuários ainda reclamam que o aplicativo não permite o cadastro de um novo número. Por isso, se você está tendo o mesmo problema que milhões de brasileiros, não desinstale o WhatsApp. Há o risco de ficar sem acesso a ele.

Por volta das 17h, alguns usuários relataram que o WhatsApp havia normalizado, voltando a mostrar os alertas de "digitando", "online" e "visto por último", por exemplo. No entanto, ainda há muitas reclamações nas redes sociais, sugerindo que o problema permanece para parte dos usuários. A empresa não se pronunciou sobre as alterações e as reclamações.

VEJA ABAIXO A REAÇÃO DOS INTERNAUTAS:

WhatsApp devolve o online,você ainda não percebeu que todo mundo odiou? — ?s?????? (@littleanxgel) June 19, 2020

O MEU WHATSAPP JÁ ESTÁ NORMAL, HEYYYY — bebecita (@ramiresss13) June 19, 2020

Eu sem o online do WhatsApp

Eu sem ver o online da pessoa que eu gosto pic.twitter.com/eAOtGQCy8d — Honnymoon_ (@Leticiaraparig) June 19, 2020

eu conversando no whatsapp a partir de agora pic.twitter.com/oD3qm50AqG — giovanna. (@pjmzx) June 19, 2020

whatsapp mt obrigada, posso voltar a ser introspectiva sem medo — isa (@isadiegirl) June 19, 2020

Olha seu Mark Zuckerberg eu te dou 24 horas pra voltar esse WhatsApp ao normal pic.twitter.com/jkq39ocSC1 — Pedro Silva (@Pedro_BSilva23) June 19, 2020

WhatsApp voltou ao normal ?? — Querino ? (@bigafq) June 19, 2020