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WhatsApp deixa de mostrar 'online', 'digitando' e 'visto por último'

As instabilidades observadas por usuários do WhatsApp tomaram conta das redes sociais no início da tarde desta sexta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 16:10

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 16:10

O grupo de elite da Polícia Civil no WhatsApp ficou com apenas 12 dos 40 integrantes originais
Usuários relatam instabilidade no WhatsApp nesta sexta-feira (19) Crédito: Reprodução
As instabilidades observadas por usuários do WhatsApp tomaram conta das redes sociais no início da tarde desta sexta-feira (19). Entre as quase 900 mil menções ao aplicativo no Twitter até as 16h, internautas mencionam que não é mais possível ver a informação "visto por último", o último horário em que seu contato esteve disponível, e o status de "online", que identificava quem estava com o app aberto.
Os relatos dão conta que o problema é percebido por usuários de Android e iPhone (IOS), independentemente das configurações do telefone celular. Em resposta à equipe do site TechTudo, o WhatsApp, por meio de assessoria, disse "estar checando o que aconteceu".
Um dos aplicativos mais comuns nos telefones celulares usados por brasileiros ainda apresenta mudanças como o desaparecimento das mensagens de status "digitando" e "gravando áudio", segundo relatos. Assim, não é possível saber se alguém está respondendo à sua mensagem.
Usuários  ainda reclamam que o aplicativo não permite o cadastro de um novo número. Por isso, se você está tendo o mesmo problema que milhões de brasileiros, não desinstale o WhatsApp. Há o risco de ficar sem acesso a ele.
Por volta das 17h, alguns usuários relataram que o WhatsApp havia normalizado, voltando a mostrar os alertas de "digitando", "online" e "visto por último", por exemplo. No entanto, ainda há muitas reclamações nas redes sociais, sugerindo que o problema permanece para parte dos usuários. A empresa não se pronunciou sobre as alterações e as reclamações.

VEJA ABAIXO A REAÇÃO DOS INTERNAUTAS:

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