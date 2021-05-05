Vitória reabre academias populares nesta quinta-feira (6)

Academia popular de São Pedro é um dos espaços que serão reabertos Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Fechadas desde a segunda quinzena de março, as academias populares de Vitória reabrirão nesta quinta-feira (6). Segundo a prefeitura, dos 10 espaços na Capital, oito voltarão a funcionar: São Pedro, Santo Antônio, Resistência, Tabuazeiro, Santa Martha, Itararé, Goiabeiras e Ilha de Santa Maria.

A academia do Horto de Maruípe e a da Praça Saudável, no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), permanecerão fechadas.

DECRETO

As academias populares estavam fechadas devido ao decreto nº 4838-R, de 17 de março de 2021, do Governo do Estado, por conta do alto índice de contaminação de pessoas na fase mais grave da pandemia do coronavírus.

PROTOCOLOS

Para garantir a segurança dos alunos e professores e evitar a disseminação do vírus, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp) vai adotar algumas medidas. Ainda não serão realizadas aulas em grupo e somente alunos já matriculados poderão utilizar as instalações.

Para que não haja aglomeração, haverá limite de um aluno para cada 15 metros quadrados, conforme a portaria nº 013-R, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), para a atual classificação de risco. Essa quantidade varia conforme a academia, podendo ser de 7 a 10 pessoas por horário.

Não será preciso realizar o agendamento, porém, caso o espaço esteja com a lotação estipulada completa, será necessário que o usuário aguarde ou retorne em outro horário.

HORÁRIOS

São Pedro, Santo Antônio, Santa Martha, Itararé e Ilha de Santa Maria: de segunda a sexta-feira, das 6 às 10 horas e das 17 às 21 horas

Goiabeiras e Tabuazeiro: de segunda a sexta, das 6 às 10 horas e das 18 às 22 horas

Resistência: de segunda a sexta, das 6 às 10 horas e das 17 às 20 horas