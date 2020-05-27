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Coronavírus

Vila Velha registra 4 mortes de idosos por Covid-19 em lares de acolhimento

Relatório divulgado pela prefeitura nesta terça-feira (26) aponta que além dos óbitos, outros nove idosos abrigados em  instituições de longa permanência (ILPs) no município testaram positivo para o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 11:40

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 11:40

Idosos estão no grupo de risco para o contágio da Covid-19
Idosos estão no grupo de risco para o contágio da Covid-19. Em Vila Velha, quatro pessoas desse grupo já morreram em decorrência da doença Crédito: Pixabay
Vila Velha é a segunda cidade capixaba com o maior número de mortes de pessoas em decorrência do novo coronavírus, com 81 óbitos, de acordo com a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O município está atrás da Serra, que já registra 127 mortes.
Do total de óbitos confirmados na cidade pela doença, quatro foram de idosos moradores de instituições de longa permanência (ILPs), como casas de acolhimento e asilos. De acordo com os dados da Prefeitura de Vila Velha, divulgados nesta terça-feira (26), além dos óbitos registrados, esses locais ainda concentram nove casos positivos do novo coronavírus, além de outros cinco suspeitos.

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Recentemente, Vila Velha registrou casos da doença em uma casa de repouso e alguns idosos não resistiram ao novo coronavírus. A administração municipal, entretanto, comunicou que esse surto já está controlado segundo o relatório mais recente da Vigilância Epidemiológica do município.
Na cidade, segundo a Prefeitura, são 25 instituições de longa permanência e em três delas ocorreram casos da doença. Todos os óbitos foram registrados na mesma casa de repouso.

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COLABORADORES

Além dos idosos, que fazem parte do grupo de risco da Covid-19, os colaboradores que cuidam dessas pessoas nas instituições também demandam atenção. Pelos registros da prefeitura, oito funcionários já testaram positivo para a doença e há outros 29 casos suspeitos. O registro positivo é que não há óbitos desses profissionais.

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