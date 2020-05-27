Vila Velha registra 4 mortes de idosos por Covid-19 em lares de acolhimento

Idosos estão no grupo de risco para o contágio da Covid-19. Em Vila Velha, quatro pessoas desse grupo já morreram em decorrência da doença

Além dos idosos, que fazem parte do grupo de risco da Covid-19, os colaboradores que cuidam dessas pessoas nas instituições também demandam atenção. Pelos registros da prefeitura, oito funcionários já testaram positivo para a doença e há outros 29 casos suspeitos. O registro positivo é que não há óbitos desses profissionais.