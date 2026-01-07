Rede de tratamento só em março

Vídeo: vazamento de esgoto vai parar na praia em Ponta da Fruta

Previsão de conclusão da rede de tratamento de esgoto no bairro é em março, diz empresa responsável

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12:08

Um vazamento de esgoto na praia preocupa moradores em Ponta da Fruta, em Vila Velha. Segundo os relatos, o material transborda na rua, desce pela rede pluvial e chega até a praia.

Lá na praia você consegue sentir o cheiro de quando o esgoto vai chegando [...] Provavelmente está impróprio para banho Ivanilza Tófoli Moradora

No bairro, o recolhimento de esgoto é feito por meio de um caminhão de sucção, mas, de acordo com os moradores, o serviço oferecido não supre a demanda e o material volta a transbordar logo que a equipe sai da região. “Se colocasse o caminhão mais vezes no bairro, resolveria isso”, diz Ivanilza.

Procurada, a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) informou que a região de Ponta da Fruta, em Vila Velha, encontra-se com obras do sistema de esgotamento sanitário em andamento. Enquanto o sistema definitivo não é concluído e liberado para conexão, a Aegea, responsável pelo esgotamento no município, mantém atendimento por meio de caminhão de sucção, que, de acordo com a concessionária, permanece disponível para atender a demanda da região, com o objetivo de minimizar impactos durante o período de obras, que tem previsão de conclusão para março.

Ainda conforme a Cesan, conexões irregulares realizadas antes da finalização do sistema podem ocasionar episódios pontuais de extravasamento. "Imóveis que não possuem rede de esgoto disponível devem adotar soluções individuais de tratamento, tais como fossas sépticas, ficando sob responsabilidade do próprio usuário a construção e manutenção das mesmas", informaram por meio de nota.

Vazamento de esgoto vai parar na praia em Ponta da Fruta Crédito: Leitor A Gazeta

Prefeitura monitora

Procurada, A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha informou que tem ciência do extravasamento de esgoto em no trecho da orla de Ponta da Fruta e acompanha a situação.

"O sistema público de esgotamento sanitário da região ainda não se encontra em operação. Mesmo assim, foram identificados indícios de ligações irregulares à rede, o que não é permitido. Em períodos de chuvas intensas, o problema é agravado, uma vez que o sistema não é hermeticamente fechado e pode receber águas pluviais por meio de poços de visita, tampões e conexões prediais, aumentando o volume e provocando extravasamentos" ressaltam.

Ainda de acordo com a prefeitura, há ações de fiscalização para identificação dessas ligações indevidas, mas a efetividade é limitada por se tratarem de intervenções subterrâneas e de difícil detecção. "A Secretaria de Meio Ambiente segue monitorando a área e adotando as medidas cabíveis dentro de sua competência, reforçando que a solução definitiva depende da regularização das ligações e da entrada plena do sistema em operação, além da colaboração da população para evitar conexões irregulares", informaram.

Sobre a balneabilidade no ponto, a secretaria informou que a medição na orla indica que a praia é própria para banho, mas a prefeitura não recomenda a entrada de banhistas diretamente no trecho em que o esgoto é despejado.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta