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Trânsito foi alterado

Vídeo: poste pega fogo após curto-circuito e interdita rua em Cachoeiro

A rua Costa Pereira, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, precisou ser interditada para reparos e a prefeitura realizou alterações no trânsito. Confira

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 10:35
O trânsito precisou ser desviado e os reparos ainda estão sendo feitos no local
Poste pega fogo após curto-circuito e rua fica interditada em Cachoeiro Crédito: Internauta
Quem passava pela rua Costa Pereira, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (28), levou um susto com um poste que começou a pegar fogo no local. As chamas foram altas e foram registradas em um vídeo gravado por populares (veja o vídeo abaixo). A via precisou ser interditada e houve mudanças no trânsito na região.
Segundo a EDP Espírito Santo, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, ocorreu um curto-circuito, que começou nos cabos de empresas de telecomunicações e atingiu a rede elétrica na rua Dona Joana (que faz esquina com a rua Costa Pereira). A empresa informou que equipes técnicas foram enviadas imediatamente para o local e realizaram o reparo da rede afetada e o restabelecimento do fornecimento de energia.
Na manhã desta quinta-feira (29), as equipes permanecem na rua realizando os últimos reparos na rede elétrica e o trânsito precisou ser alterado. A EDP ressaltou que são as empresas de telecomunicações as responsáveis pela manutenção e operação dos seus cabos e equipamentos que mantêm instalados na posteação de energia elétrica.
De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, o trânsito foi alterado na região devido ao acidente. Na rua Costa Pereira, quem segue do centro em direção ao bairro Amarelo está tendo que entrar na rua Coronel Guardia (da Santa casa). Já quem segue no sentido contrário está sendo desviado para a rua Ana Machado (que dá acesso ao bairro Sumaré). Todas as alterações vão continuar até que os reparos sejam concluídos.

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