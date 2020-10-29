Vídeo: poste pega fogo após curto-circuito e interdita rua em Cachoeiro

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Segundo a EDP Espírito Santo, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, ocorreu um curto-circuito, que começou nos cabos de empresas de telecomunicações e atingiu a rede elétrica na rua Dona Joana (que faz esquina com a rua Costa Pereira). A empresa informou que equipes técnicas foram enviadas imediatamente para o local e realizaram o reparo da rede afetada e o restabelecimento do fornecimento de energia.