Vídeo: estado de marquise de igreja preocupa moradores de Vila Velha

A marquise de uma igreja que fica no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, tem preocupado moradores da região. Um vídeo enviado por um leitor de A Gazeta deixa claro o motivo: além de infiltrações, parte do reboco da construção já caiu, deixando exposto um trecho da estrutura de ferro.
As imagens foram feitas na tarde desta quarta-feira (10) pelo representante comercial Márcio de Azevedo Correa, que mora na mesma rua há cerca de dois anos. Segundo ele, o problema já persiste há algum tempo e a gravação foi feita pouco depois de "um pedaço bem grande" da marquise desabar.
"Minha maior preocupação é que ocorra uma tragédia, pois, além do próprio peso da estrutura, existem dois aparelhos grandes de ar-condicionado em cima"
O medo de que algum acidente grave possa acontecer aumentou nos últimos dias, devido ao mau tempo. "Sempre tem crianças e idosos que utilizam a calçada e, nesses dias de chuva, as pessoas se abrigam embaixo. Sem contar os próprios fiéis da igreja que passam por ali", comentou.
Para tentar resolver o problema, ele garantiu que vizinhos já tentaram falar com os responsáveis pelo imóvel. Nesta semana, o próprio Márcio também procurou a Prefeitura de Vila Velha. "Mas ouvi da atendente que, por se tratar de um imóvel particular, eles não poderiam fazer muita coisa", disse.
E OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO?
Em nota, a Prefeitura de Vila Velha garantiu que uma equipe de fiscalização irá ao local ainda esta semana para avaliar os riscos de acidente e tomar as providências cabíveis. "As solicitações deste tipo devem ser feitas por telefone à Ouvidora, no número 162", orientou o município.
Já o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) enviou uma equipe ao local e constatou ferragens expostas, corrosão das ferragens, infiltração da marquise e dois motores de ar-condicionado que estão pressionando a estrutura, causando a queda de partes do reboco.
Diante da situação, o responsável pelo imóvel foi orientado a contratar — em caráter de urgência — um profissional habilitado para fazer os reparos necessários. Se você souber de qualquer estrutura que possa oferecer riscos, o Crea-ES orienta a fazer uma denúncia por meio do site oficial do órgão.
O QUE DIZ A IGREJA
A reportagem de A Gazeta tenta localizar um meio de contato para falar com os responsáveis pela Igreja Adonai, do bairro Santa Mônica, e reforça que este espaço está disponível para que a instituição se posicione a respeito do caso.
Atualização
11/11/2021 - 7:40
Após a publicação desta reportagem, o Crea-ES esteve no local, constatou os problemas na marquise da igreja e orientou o proprietário a fazer os reparos necessários. O texto foi atualizado.