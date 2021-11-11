Vila Velha oferece mais de 10 mil vagas para vacinação nesta quinta (11)

No momento da vacinação, é importante que os adolescentes apresentem um documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).

Além disso, os imunossuprimidos devem mostrar um documento comprobatório (original e cópia), sendo ele de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes e 90 dias para condições adquiridas e transitórias. Os serviços de vacinação devem ficar com a cópia.