Vila Velha oferece mais de 10 mil vagas para vacinação nesta quinta (11)

A Prefeitura de Vila Velha disponibiliza, a partir das 15h desta quinta-feira (11), novas vagas para imunização contra o vírus da Covid-19. Ao todo, serão oferecidas 10.350 vagas para primeira, segunda e terceira doses.
Para garantir a vacinação, basta acessar o site da prefeitura e realizar o agendamento.
DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES
- Primeira dose da Pfizer: adolescentes de 12 a 17 anos (400 vagas);
- Segunda dose da Pfizer: aqueles que tomaram a primeira dose há 56 dias (4.450 vagas);
- Segunda dose da AstraZeneca: pessoas que receberam a primeira dose há 56 dias (1.500 vagas);
- Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (600 vagas);
- Terceira dose da Pfizer: aqueles com 60 anos ou mais que receberam a última dose há quatro meses (3.200 vagas);
- Terceira dose da Pfizer: imunossuprimidos que tomaram a última dose há 28 dias (200 vagas).
No momento da vacinação, é importante que os adolescentes apresentem um documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).
Além disso, os imunossuprimidos devem mostrar um documento comprobatório (original e cópia), sendo ele de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes e 90 dias para condições adquiridas e transitórias. Os serviços de vacinação devem ficar com a cópia.