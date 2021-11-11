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Coronavírus

Vila Velha oferece mais de 10 mil vagas para vacinação nesta quinta (11)

Ao todo, serão oferecidas 10.350 vagas para primeira, segunda e terceira doses. Confira a distribuição dos imunizantes
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

11 nov 2021 às 13:06

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 13:06

Vacina Astrazeneca
Município de Vila Velha oferece 10.350 vagas para vacinação Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha disponibiliza, a partir das 15h desta quinta-feira (11), novas vagas para imunização contra o vírus da Covid-19. Ao todo, serão oferecidas 10.350 vagas para primeira, segunda e terceira doses.
Para garantir a vacinação, basta acessar o site da prefeitura e realizar o agendamento.

DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES

  • Primeira dose da Pfizer: adolescentes de 12 a 17 anos (400 vagas);
  • Segunda dose da Pfizer: aqueles que tomaram a primeira dose há 56 dias (4.450 vagas);
  • Segunda dose da AstraZeneca: pessoas que receberam a primeira dose há 56 dias (1.500 vagas);
  • Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (600 vagas);
  • Terceira dose da Pfizer: aqueles com 60 anos ou mais que receberam a última dose há quatro meses (3.200 vagas);
  • Terceira dose da Pfizer: imunossuprimidos que tomaram a última dose há 28 dias (200 vagas).
No momento da vacinação, é importante que os adolescentes apresentem um documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).
Além disso, os imunossuprimidos devem mostrar um documento comprobatório (original e cópia), sendo ele de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes e 90 dias para condições adquiridas e transitórias. Os serviços de vacinação devem ficar com a cópia.

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