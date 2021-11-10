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Imunização

Covid-19: Fiocruz já entregou mais de 127 milhões de doses ao PNI

Nesta quarta-feira (10), o laboratório Bio-Manguinhos, da Fiocruz, entregou um lote de 2,1 milhões de doses da vacina AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunização
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 nov 2021 às 18:02

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 18:02

Vacina Astrazeneca
Com esta liberação, a fundação alcança a marca de 127,9 milhões de doses do imunizante disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Crédito: Carlos Alberto Silva
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entrega nesta quarta-feira (10) ao Ministério da Saúde (MS) mais 2,1 milhões de doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19, produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz).
Com esta liberação, a fundação alcança a marca de 127,9 milhões de doses do imunizante disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).
A remessa de hoje será enviada para o almoxarifado determinado pelo MS, para ser distribuída aos estados. Uma segunda entrega está prevista para ocorrer na próxima sexta-feira (12) e o quantitativo será divulgado após a liberação dos lotes.

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