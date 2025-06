Vídeo e fotos

Veja como foi a preparação dos tapetes de Corpus Christi em Castelo

Tapetes cobrem 5 mil metros quadrados de ruas e avenidas da cidade. História que une fé e arte começou há mais de 60 anos com a Irmã Vicenza, religiosa que fez o primeiro tapete na região

Uma das principais tradições religiosas do Espírito Santo, os tapetes que marcam a celebração de Corpus Christi em Castelo, no Sul do Estado, são conhecidos nacionalmente e mais uma vez levaram fiéis às ruas, na noite de quarta-feira (18) e na madrugada desta quinta (19), para confecção das peças que misturam arte e fé. >

A tradição começou há mais de 60 anos, quando a religiosa Irmã Vicenza preparou o primeiro tapete , com flores, folhas e pigmentos de terra. Hoje, décadas depois, são 5 mil metros quadrados de arte e fé em ruas e avenidas da cidade. Crianças, jovens e adultos lotaram os espaços públicos para realizar a decoração, em clima de festa. São mais de 3 mil voluntários diretos e indiretos, que se dedicam durante meses à criação dos tapetes. E atualmente a preparação ainda conta com o auxílio da tecnologia, como mostra esta reportagem de A Gazeta. >

O que significa Corpus Christi e os tradicionais tapetes

O Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (19), celebra o sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, representados pelo pão e vinho de forma simbólica, para recordar a última ceia de Jesus com os apóstolos.>

A tradição dos tapetes coloridos teve origem em Portugal e foi trazida para o Brasil durante a colonização. Para a Igreja Católica, os tapetes simbolizam a acolhida de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias. Diversas cidades do Brasil e do mundo têm o hábito de preparar tapetes para a procissão de Corpus Christi.>