Uma semana depois, ganhador ainda não resgatou prêmio de R$ 76 milhões no ES

O jogo foi feito em uma loteria no bairro Esplanada, em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/ Reprodução

Fabiana Oliveira, do G1 ES

Uma semana depois de ter a aposta sorteada, o vencedor ou vencedora da Mega-Sena em Colatina , no Noroeste do Espírito, ainda não apareceu. Até a última sexta (23), segundo a Caixa Econômica, os R$ 76 milhões seguiam sem dono, ou seja, não foram resgatados.

O prêmio, com ganhador único, foi sorteado no sábado (17). As dezenas sorteadas foram 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50. A aposta foi feita na lotérica do bairro Esplanada, na região central da cidade.

O resgate da aposta não pode acontecer durante o final de semana. Isso porque, de acordo com as regras da Caixa, o pagamento dos prêmios com valores superiores a R$ 1.903,98 só pode ser realizado nas agências do banco com a apresentação de comprovante de identidade original, CPF e recibo de aposta original.

Nas lotéricas só podem ser sacados prêmios inferiores a R$ 1,9 mil.

O mesmo acontece quando as apostas são realizadas pelo Internet Banking. Independente do valor, o prêmio só pode ser resgatado nas agências pelo titular indicado no comprovante de aposta ou por um procurador com a identidade, CPF e a impressão do bilhete premiado.

De acordo com a Caixa, o apostador tem até 90 dias, contado do dia do sorteio, para reivindicar o prêmio. Outros prêmios

OUTROS PRÊMIOS

O prêmio do último sábado é o maior sorteado para um apostador da cidade. No entanto, essa não é a primeira vez que um morador de Colatina ganha na Mega-Sena e fica milionário.