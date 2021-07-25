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Mega-Sena

Uma semana depois, ganhador ainda não resgatou prêmio de R$ 76 milhões no ES

O prêmio, com ganhador único, foi sorteado no sábado (17). As dezenas sorteadas foram 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50. A aposta foi feita na lotérica do bairro Esplanada, em COlatina

Publicado em 

25 jul 2021 às 09:57

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 09:57

O jogo foi feito em uma loteria no bairro Esplanada, em Colatina
O jogo foi feito em uma loteria no bairro Esplanada, em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/ Reprodução

  • Fabiana Oliveira, do G1 ES

Uma semana depois de ter a aposta sorteada, o vencedor ou vencedora da Mega-Sena em Colatina, no Noroeste do Espírito, ainda não apareceu. Até a última sexta (23), segundo a Caixa Econômica, os R$ 76 milhões seguiam sem dono, ou seja, não foram resgatados.
O prêmio, com ganhador único, foi sorteado no sábado (17). As dezenas sorteadas foram 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50. A aposta foi feita na lotérica do bairro Esplanada, na região central da cidade.

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Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 12 milhões na quarta-feira (28)

O resgate da aposta não pode acontecer durante o final de semana. Isso porque, de acordo com as regras da Caixa, o pagamento dos prêmios com valores superiores a R$ 1.903,98 só pode ser realizado nas agências do banco com a apresentação de comprovante de identidade original, CPF e recibo de aposta original.
Nas lotéricas só podem ser sacados prêmios inferiores a R$ 1,9 mil.
O mesmo acontece quando as apostas são realizadas pelo Internet Banking. Independente do valor, o prêmio só pode ser resgatado nas agências pelo titular indicado no comprovante de aposta ou por um procurador com a identidade, CPF e a impressão do bilhete premiado.
De acordo com a Caixa, o apostador tem até 90 dias, contado do dia do sorteio, para reivindicar o prêmio. Outros prêmios

OUTROS PRÊMIOS

O prêmio do último sábado é o maior sorteado para um apostador da cidade. No entanto, essa não é a primeira vez que um morador de Colatina ganha na Mega-Sena e fica milionário.
Nos últimos anos foram pelo menos três prêmios: um de R$ 28 milhões , outro de R$ 5 milhões e um último de R$ 3 milhões.

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