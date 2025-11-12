Entenda

Um poste no meio da Rosa dos Ventos: esfera na Praça do Papa ganha companhia

Moradores se incomodaram com o poste no espaço; segundo a prefeitura, intervenção é provisória para a decoração natalina e estrutura será refeita com o mesmo material após o Natal

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:56

Rosa dos Ventos, na Praça do Papa, recebe intervenção próximo a esfera de inox Crédito: Leitor | A Gazet

Um novo elemento instalado na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, chamou atenção de moradores e frequentadores do espaço nesta quarta-feira (12). A estrutura foi colocada no meio da Rosa dos Ventos, bem ao lado da esfera metálica – obra de arte em inox da arquiteta Angela Gomes –, após a abertura do piso de granito que compõe o monumento.

A instalação do poste incomodou alguns moradores, que criticam o impacto visual e afirmam que se trata de "falta de cuidado com o espaço". "A Praça do Papa está tão descuidada que as pessoas nem sabem que aquela esfera, junto ao chão, é uma obra de arte", disse uma moradora da Enseada do Suá que pediu para não ser identificada.

Outro morador também demonstrou indignação. “A Rosa dos Ventos e a esfera são uma obra de arte. Não há justificativa para instalar um poste ali. A Praça do Papa é uma área de preservação, e não de eventos”, afirmou. Ele afirmou que há um tempo moradores já haviam reclamado dos refletores que iluminavam o local voltados para prédios residenciais próximos e que, à época, a própria prefeitura alegou não poder instalar postes na região central por conta das tendas usadas em eventos. “Agora vem essa contradição”, criticou.

O presidente da Associação dos Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Ameies), Leandro Moulin Leite, informou que a entidade vai questionar oficialmente a razão da instalação do poste no local. “Vamos protocolar um ofício na prefeitura ainda nesta quarta-feira”, disse.

O que diz a Prefeitura de Vitória

Procurada por A Gazeta, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) informou que a intervenção é necessária e passageira e é feita para instalação da ornamentação natalina no espaço, que vai ganhar um grande pinheiro. Segundo a pasta, após o evento, toda a estrutura será refeita com uso do mesmo material.



O que é a Rosa dos Ventos?

A Prefeitura de Vitória informou que a Rosa dos Ventos da Praça do Papa foi projetada pelos arquitetos da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) e faz parte da paisagem simbólica da Capital. O monumento marca a posição geográfica do município em relação ao norte e é composto por um piso de granito que forma a figura clássica da rosa dos ventos, com uma esfera metálica ao centro.

Criada no século XIV para orientar navegadores, a rosa dos ventos tornou-se símbolo de orientação e novos caminhos — e, na Praça do Papa, representa um ponto turístico e cultural valorizado tanto por moradores quanto por visitantes.

