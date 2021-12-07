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É muita água!

Três cidades do ES superam marca de 100 mm de chuva em 24 horas

São Mateus é a cidade com o maior acumulado do Estado, seguida por Afonso Cláudio e Santa Maria de Jetibá; os três municípios têm risco de deslizamentos de terra
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 dez 2021 às 18:50

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 18:50

Três cidades do Espírito Santo acumularam mais de 100 milímetros de chuva em apenas 24 horas: São Mateus, no Norte do Estado, e Afonso Cláudio e Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana. Os dados são do boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado no final da tarde desta terça-feira (7).
O maior volume registrado foi em São Mateus: cidade acumulou 109 mm no intervalo de apenas um dia. No entanto, a chuva se fez bastante presente do Norte ao Sul capixaba. Segundo o levantamento, 20 municípios receberam mais de 40 mm em 24 horas. Confira a lista:
  • São Mateus - 109 mm
  • Afonso Cláudio - 108,8 mm
  • Santa Maria de Jetibá - 108 mm
  • Brejetuba - 82,5 mm
  • Santa Leopoldina - 67,7 mm
  • Aracruz - 64,5 mm
  • Rio Novo do Sul - 60 mm
  • Montanha - 59 mm
  • Ecoporanga - 58,7 mm
  • Água Doce do Norte - 57 mm
  • Ponto Belo - 57 mm
  • Mucurici - 56,2 mm
  • Anchieta - 54,2 mm
  • São Domingos do Norte - 52,9 mm
  • Barra de São Francisco - 51,5 mm
  • Rio Bananal - 50,8 mm
  • Venda Nova do Imigrante - 50,6 mm
  • Nova Venécia - 50,4 mm
  • Serra - 49,4 mm
  • Governador Lindenberg - 49,1 mm
Com os solos já muito molhados, os três municípios com os maiores acumulados de chuva também são os únicos do Estado sob alerta moderado para o risco de deslizamentos de terra, conforme o Centro Nacional de Monitoramentos e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Em Santa Maria de Jetibá, a chuva desta terça-feira foi suficiente para causar alagamentos na localidade de Rio Possmoser e derrubar uma barreira em Luiz Protratz, interditando uma via. Em Afonso Cláudio e Rio Novo do Sul, várias ruas ficaram completamente alagadas. Veja vídeo:
Apesar de as previsões de chuvas fortes neste início de semana já terem se concretizado, a expectativa é de mais água e tempo fechado para os próximos dias no Espírito Santo. Segundo o Instituto Climatempotemporais devem atingir todo o território, incluindo a Grande Vitória, nesta quarta-feira (8).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu dois alertas para o Estado, válidos até esta quarta-feira: o mais severo prevê até 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h para a Região Norte. O outro, por sua vez, prevê chuvas de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h para as demais regiões.

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