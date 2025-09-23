Doença do carrapato

Trabalhador rural morre aos 33 anos vítima de febre maculosa em Pancas

Wanderson Flausino da Silva, de 33 anos, morreu no último dia 18 de setembro, após complicações; Lacen confirmou o óbito após exames laboratoriais

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:51

A vítima tinha 33 anos e trabalhava na zona rural. Crédito: Acervo Familiar

Um homem morreu por febre maculosa, transmitida pelo carrapato-estrela, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima é Wanderson Flausino da Silva, de 33 anos, conhecido como "Nego" por familiares e amigos. Ele morreu no último dia 18 de setembro, após complicações da doença.

Wanderson era trabalhador rural, apaixonado por fotos e por tudo que envolvia o universo country. Havia acabado de completar 33 anos no dia 5 de setembro. Em entrevista ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, Andreza Fagundes, irmã da vítima, contou que ele tinha muitos sonhos e era querido pela família.

Wanderson começou a sentir os primeiros sintomas no dia 14 de setembro e procurou atendimento no hospital da cidade. A suspeita inicial era de dengue, devido à semelhança dos sintomas com os da febre maculosa, como febre alta, dor de cabeça e dores no corpo. A orientação era para que ele retornasse no dia seguinte com os exames, mas só voltou ao hospital no dia 17, já com as plaquetas bastante baixas. Ele foi internado e transferido para o Hospital Silvio Ávidos, em Colatina, onde não resistiu e faleceu no dia seguinte, 18 de setembro.

O exame que confirmou a febre maculosa foi feito pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen). A confirmação foi divulgada pela Prefeitura de Pancas. A suspeita da família, no entanto, é de que ele tenha sido contaminado em outra cidade, já que havia viajado pouco antes de adoecer.

Uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde esteve na cidade para fazer uma investigação epidemiológica na região onde Wanderson morava com a família.

A Secretaria da Saúde (Sesa) informou por nota que, neste ano de 2025, foram confirmados sete casos de febre maculosa e dois óbitos no Espírito Santo, nas cidades de Baixo Guandu e Pancas.

Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta