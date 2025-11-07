Tragédia

Trabalhador morre após poste quebrar durante manutenção elétrica em Pancas

Homem de 33 anos realizava um serviço quando a estrutura rompeu na base e tombou; Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19:41

Escada utilizada pelo trabalhador e poste quebrado ficaram caídos no local do acidente Crédito: Polícia Militar

Um trabalhador de 33 anos morreu na manhã desta sexta-feira (7) após um poste quebrar e cair sobre ele enquanto realizava um serviço no bairro Vila Verde, em Pancas, Noroeste do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem subiu no poste para executar uma manutenção quando a estrutura apresentou uma ruptura na base, tombando de forma repentina. O trabalhador foi atingido e morreu no local. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada, mas, ao chegar, constatou o óbito.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina e posteriormente liberado aos familiares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Pancas.

A reportagem entrou em contato com a empresa para a qual o trabalhador prestava serviço, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

