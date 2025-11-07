Home
>
Cotidiano
>
Trabalhador morre após poste quebrar durante manutenção elétrica em Pancas

Trabalhador morre após poste quebrar durante manutenção elétrica em Pancas

Homem de 33 anos realizava um serviço quando a estrutura rompeu na base e tombou; Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

Imagem de perfil de Luana Luiza

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19:41

O homem de 33 anos subiu no poste para executar uma manutenção quando a estrutura apresentou uma ruptura na base, tombando de forma repentina. O trabalhador foi atingido e morreu no local.
Escada utilizada pelo trabalhador e poste quebrado ficaram caídos no local do acidente Crédito: Polícia Militar

Um trabalhador de 33 anos morreu na manhã desta sexta-feira (7) após um poste quebrar e cair sobre ele enquanto realizava um serviço no bairro Vila Verde, em Pancas, Noroeste do Espírito Santo.

Recomendado para você

Homem de 33 anos realizava um serviço quando a estrutura rompeu na base e tombou; Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

Trabalhador morre após poste quebrar durante manutenção elétrica em Pancas

A Praça Torii, um espaço de valorização da cultura japonesa, vai começar a ser construída e prazo estimado é de 10 meses para conclusão; investimento é de R$ 5,68 milhões

Buda de Ibiraçu: obras são liberadas e praça turística fica pronta em 2026

Conceição Pissinali foi atingida por ciclista na contramão quando voltava da farmácia, na Enseada do Suá

Idosa de 82 anos morre após ser atropelada por bicicleta elétrica em Vitória

Segundo informações da Polícia Militar, o homem subiu no poste para executar uma manutenção quando a estrutura apresentou uma ruptura na base, tombando de forma repentina. O trabalhador foi atingido e morreu no local. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada, mas, ao chegar, constatou o óbito.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina e posteriormente liberado aos familiares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Pancas.

A reportagem entrou em contato com a empresa para a qual o trabalhador prestava serviço, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente Trabalho Morte Segurança do Trabalho Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais