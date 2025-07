Eletrocutado

Trabalhador morre ao levar choque durante montagem de brinquedo em Mimoso do Sul

Vítima, de 21 anos, atuava na preparação do parque de diversões para a festa da cidade quando sofreu uma descarga elétrica na noite dessa sexta-feira (11)

Um jovem de 21 anos morreu ao sofrer um acidente de trabalho enquanto montava um brinquedo no parque de diversões da festa da cidade de Mimoso do Sul, no sul do Espírito Santo. O caso foi registrado na noite dessa sexta-feira (11), no hospital do município.>