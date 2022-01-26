Trabalhador da construção civil morre após cair de obra em Vitória

Um trabalhador da construção civil morreu após cair de uma obra que vinha sendo realizada no bairro Santa Tereza, em Vitória , na tarde desta terça-feira (25). Segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), a vítima do acidente de trabalho não usava Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e caiu de uma altura aproximada de 10 metros.

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Ainda de acordo com o Crea-ES, a obra não conta com engenheiro responsável, não tem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e estava sendo realizada de forma clandestina, em área de difícil acesso nos fundos de uma residência, dificultando a visualização dos órgãos fiscalizadores.

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O presidente do Crea-ES, o engenheiro Jorge Silva, destacou a importância da contratação de profissionais ou empresas legalmente habilitados para executar obras e serviços de Engenharia. “Construção civil é coisa séria. Um engenheiro numa obra garante qualidade, economia e segurança na realização dessas atividades”, disse.

Segundo o gerente de relacionamento institucional do Crea-ES, Giuliano Battisti, que é engenheiro civil, ambiental e de segurança do trabalho, a vítima estava trabalhando em altura e sem equipamento de segurança.

"Ele estava usando um tapume como se fosse um andaime em cima de um telhado da residência abaixo. Em um determinado momento ele se desequilibrou. Orientamos aos contratantes e funcionários que, sempre que trabalharem em alturas acima de 2 metros, se atentem ao uso do capacete e cinto de segurança fixado, além de outros equipamentos. O próprio andaime não pode ser montado em madeira fina", finalizou.