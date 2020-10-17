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Previsão do tempo

Temporais vão marcar o fim de semana no ES

Volume de chuva também deve permanecer intenso até o final do mês de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 10:40

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 10:40

Chuva na Grande Vitória
Fim de semana será de chuvas na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
O fim de semana será marcado por temporais em todo o Espírito Santo. Áreas de instabilidade se espalham sobre o Estado neste sábado (17) é há previsão de chuva moderada a forte com raios. No domingo (18), a previsão do tempo indica que devem ocorrer pancadas de chuva fracas intercalando períodos de sol no litoral capixaba, e não se descarta temporais isolados nos municípios que fazem divisa com Minas Gerais. A chuva intensa deve permanecer também nos próximos dias.
De acordo com informações do Climatempo, no decorrer da segunda quinzena de outubro, a combinação da circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera com a presença de ar úmido e quente vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste, com potencial para grandes volumes de chuva acumulados.
Durante o mês de outubro, calculado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuva vai variar de 100 mm a 140 mm na maioria dos Estados do Sudeste. A previsão do tempo vem indicando de forma insistente uma condição bem úmida nos próximos 15 dias para a região. No ES, esse volume deve variar de 40 mm a 60 mm, conforme indicação do mapa abaixo.
Previsão de muita chuva no Espírito Santo
Previsão de muita chuva no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Inmet
Já para a última semana do mês, de 26 a 30 de outubro, também há indicação de muita chuva. Uma nova frente fria deve chegar por volta do dia 25 deste mês, e a formação de uma grande área de baixa pressão juntamente com as condições de vento favoráveis na média e alta atmosfera serão as responsáveis pelo elevado volume de chuva.
Os volumes mais elevados são esperados para Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Previsão de muita chuva no Espírito Santo
Previsão de muita chuva no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Inmet
De acordo com o mapa, para a maioria das áreas da Região Sudeste o volume representa toda a chuva de outubro. Se as previsões se confirmarem, várias áreas, especialmente de Minas Gerais, terão em 15 dias mais chuva do que a média normal para todo mês de outubro.

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