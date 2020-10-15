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Alerta meteorológico

Novo alerta de tempestades e até granizo no Sul do ES

O alerta começou a valer a partir das 9h desta quinta-feira (15) e dura até as 9h de sexta-feira (16); comunicado informa possibilidade de vendavais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 16:13

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 16:13

Chuva na Grande Vitória
Alerta para tempestades e até chuva de granizo no Sul do ES Crédito: Fernando Madeira
O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Ceptec) emitiu um alerta meteorológico para fortes chuvas, com possibilidade de formação de tempestades e até granizo, além de vendavais. O comunicado é válido a partir das 9h desta quinta-feira (15) até as 9h de sexta-feira (16), mas há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
O Cptec informou que os município capixabas que poderão ser atingidos pelos fenômenos meteorológicos são:
  • Alegre 
  • Bom Jesus do Norte 
  • Divino São Lourenço 
  • Dores do Rio Preto 
  • Guaçuí 
  • Ibitirama 
  • Irupi 
  • São José do Calçado 
Imagem de satélite da região Sudeste do Brasil com a área que abrange o alerta do Ceptec
Pode chover granizo em alguns municípios do Estado nesta quinta-feira (15) Crédito: Reprodução/Ceptec
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) comunicou que esta quinta-feira (15) será de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuvas ao longo do dia nas regiões Sul, Serrana e Noroeste. O órgão informou também que, na Grande Vitória, a chance de precipitações é pequena. Nas outras áreas, segundo o Incaper, há predomínio de sol e não há expectativa de chuva.
Climatempo explicou que há uma frente fria próxima ao litoral do Espírito Santo, que ajudará na formação de nuvens sobre toda a região Sudeste do Brasil. Na região centro-sul do Estado há chance de chuva durante a madrugada.

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