Novo alerta de tempestades e até granizo no Sul do ES

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Ceptec) emitiu um alerta meteorológico para fortes chuvas, com possibilidade de formação de tempestades e até granizo, além de vendavais. O comunicado é válido a partir das 9h desta quinta-feira (15) até as 9h de sexta-feira (16), mas há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
O Cptec informou que os município capixabas que poderão ser atingidos pelos fenômenos meteorológicos são:
- Alegre
- Bom Jesus do Norte
- Divino São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Irupi
- São José do Calçado
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) comunicou que esta quinta-feira (15) será de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuvas ao longo do dia nas regiões Sul, Serrana e Noroeste. O órgão informou também que, na Grande Vitória, a chance de precipitações é pequena. Nas outras áreas, segundo o Incaper, há predomínio de sol e não há expectativa de chuva.
O Climatempo explicou que há uma frente fria próxima ao litoral do Espírito Santo, que ajudará na formação de nuvens sobre toda a região Sudeste do Brasil. Na região centro-sul do Estado há chance de chuva durante a madrugada.