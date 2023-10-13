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Em Aracruz

Suzano investiga suspeita de incêndio criminoso em área da empresa no ES

Foram identificados focos de chamas em uma área de plantação de eucalipto e em pilhas de madeiras; brigadistas da empresa atuaram para conter o fogo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 out 2023 às 14:30

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 14:30

Um incêndio atingiu parte da área da empresa Suzano, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (12). A empresa informou que há indícios de que tenha sido criminoso e vai investigar as causas da ocorrência. Foram identificados focos das chamas em pilhas de madeira e em uma plantação de eucalipto que fica em uma estrada nas proximidades da fábrica. Não há registro de pessoas feridas.
Ainda não há informações sobre como o incêndio teria começado. Segundo a Suzano, o incidente não causou interferências na produção. Uma equipe de brigadistas da companhia conseguiu combater as chamas na mesma noite e até o momento não há mais focos de fogo.
Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, mas informou que não atuou na ocorrência.

Confira a nota da Suzano na íntegra:

A Suzano informa que, na noite do dia 12/10, identificou alguns focos de incêndio em pilhas de madeira e em área de plantio de eucalipto em estrada nas proximidades de sua fábrica, em Aracruz. Todos os focos foram combatidos com sucesso pela equipe de brigadistas da empresa e, no momento, não há mais focos. O incidente não interferiu na produção da empresa. Há indícios de incêndio criminoso e a empresa segue investigando as causas da ocorrência.

A Suzano aproveita para reforçar que a comunidade tem papel fundamental no combate a incêndios na região e que, além de notificar ao Corpo de Bombeiros, pode informar sobre ocorrências de incêndios em florestas de eucalipto ou nativas nas áreas da empresa por meio de ligação gratuita para a Central de Operações Integradas (COI) pelo número 0800 771 1418 ou ainda por ligação ou mensagem WhatsApp para (27) 98854-0355, com atendimento 24 horas.

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