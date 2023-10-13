Suzano investiga suspeita de incêndio criminoso em área da empresa no ES

A Suzano informa que, na noite do dia 12/10, identificou alguns focos de incêndio em pilhas de madeira e em área de plantio de eucalipto em estrada nas proximidades de sua fábrica, em Aracruz. Todos os focos foram combatidos com sucesso pela equipe de brigadistas da empresa e, no momento, não há mais focos. O incidente não interferiu na produção da empresa. Há indícios de incêndio criminoso e a empresa segue investigando as causas da ocorrência.



A Suzano aproveita para reforçar que a comunidade tem papel fundamental no combate a incêndios na região e que, além de notificar ao Corpo de Bombeiros, pode informar sobre ocorrências de incêndios em florestas de eucalipto ou nativas nas áreas da empresa por meio de ligação gratuita para a Central de Operações Integradas (COI) pelo número 0800 771 1418 ou ainda por ligação ou mensagem WhatsApp para (27) 98854-0355, com atendimento 24 horas.

