Supermercados de Vila Velha e Cariacica são autuados por irregularidades em produtos

Supermercados em Cariacica e Vila Velha foram autuados Crédito: Polícia Civil

Durante uma fiscalização, nesta terça-feira (27), os supermercados Perim, localizado na Glória, em Vila Velha , e Atacado Vem, em Cariacica , foram autuados por irregularidades com produtos. Ao todo, 360 quilos de embutidos vendidos a granel, sem data de fabricação, validade, fracionamento e com indícios de presença de fungos foram apreendidos, segundo a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon).

A ação foi realizada em parceria entre a Decon, em conjunto com o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES).

Em nota, o Procon-ES informou que as empresas foram autuadas e estão sujeitas a multas que variam de R$ 900,64 a R$ 13.509.600,00. Entre os alimentos perecíveis apreendidos estão:

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Costela suína,

Coxinhas de frango

Salsicha

Linguiça

Lombo

Bacon

Orelha de porco defumada

Joelho suíno

Pé suíno

Pão de queijo

Presunto

Queijo

Mortadela

Pepperoni

Salame

Queijo ralado

Iogurte

Manteiga

Mandioca

Em entrevista ao site A Gazeta, o delegado Eduardo Passamani explicou que a Operação começou no ano passado após denúncias. Ainda de acordo com o titular da Decon, 870 produtos, somando os dois supermercados, foram retirados dos locais de venda na fiscalização desta terça. Entre eles estão iogurte e pão de queijo.

“Coletamos amostras de pescado de peixe, por exemplo, pois existe muita reclamação de que os peixes congelados quando descongelados em casa não tem nada, só água”, explicou.

Análise em até 20 dias

Os produtos com aparente presença de fungos e sem data de validade vão passar por análises que devem ficar prontos em até 15 a 20 dias.

"Caso confirme que estão impróprios para consumo, podem responder por crime contra relação de consumo. É vender produto impróprio ao consumo com pena de dois a cinco anos, então ele responde criminalmente por estar vendendo produtos", informou o delegado.

A Gazeta entrou em contato com o Atacado Vem, pertencente ao Grupo Coutinho, que, em nota, confirmou que recebeu em uma unidade de Cariacica a visita da fiscalização. A empresa reafirmou "o compromisso da mesma com a qualidade e o serviço prestado, irá acompanhar as investigações e tomar as devidas providências", concluiu.

A reportagem também procurou por representantes dos Supermercados Perim para explicações sobre o caso. Em nota enviada nesta quarta-feira (28), o Grupo Perim garantiu que os produtos apreendidos "não podem ser caracterizados como impróprios para consumo, estando dentro da validade e em perfeitas condições de higiene". O Grupo informou que houve falha de informação nas etiquetas dos produtos, problema que já foi solucionado, segundo nota.

"O Grupo Perim reafirma seu compromisso com seus clientes e consumidores, informando que apresentará no prazo legal sua defesa administrativa junto ao órgão de proteção e defesa do consumidor, esclarecendo todos os fatos", informou em nota.