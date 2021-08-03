Sisu: abertas mais de 2,5 mil vagas em cursos na Ufes e no Ifes

Estão abertas, desta terça-feira (03) até a próxima sexta (06), as inscrições em 65 cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre letivo de 2021. Ao todo, são 2.505 vagas distribuídas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). serão realizadas na próxima semana, do dia 3 a 6 de agosto, no site do programa.
Os estudantes são selecionados pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conforme o número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência. Para se candidatar a uma das vagas nas universidades públicas, basta acessar o site do programa e preencher os dados.
Na Ufes, a oferta abrange os quatro campi - Goiabeiras e Maruípe, em Vitória; Alegre e São Mateus. No Ifes, há oportunidades em Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Montanha, Serra, Viana e também em São Mateus.
Do total de vagas, mais da metade (1.308) será em cursos no campus de Goiabeiras. Ao todo, a Ufes vai disponibilizar 2.219 vagas pelo Sisu, e o Ifes outras 286.
O Sisu é um programa do Ministério da Educação (MEC) para acesso da população a cursos de graduação em universidades públicas do país. As vagas são abertas semestralmente, por meio de um sistema informatizado. Para fazer inscrição não há pagamento de taxa, mas o estudante precisa ter participado do último (Enem), não como treineiro, e a nota na redação deve ter sido maior que zero.
Os candidatos são selecionados pela nota do Enem, conforme o número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência. Na Ufes, 1.104 vagas serão ofertadas em ampla concorrência e 1.115 seguindo os critérios da Lei 12.711/2012, que estabelece cotas por renda familiar e cor.
No Ifes, do total das vagas ofertadas, 50% são reservadas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As vagas reservadas à inclusão social por sistema de cotas serão subdivididas também por renda. Para ambas ações, parte da oferta seguirá o critério de cor, raça e deficiência.
O Ifes também vai abrir inscrições, na semana que vem, para vagas remanescentes em cursos de graduação presenciais, na modalidade de transferência facultativa e novo curso. Os interessados poderão se inscrever do dia 10 a 17 de agosto pelo site do IFES. Haverá oportunidades em 17 campi do instituto, na Grande Vitória e no interior.