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Números da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.862 mortes e registra mais de 541 mil casos

Estado contabilizou 15 óbitos e 700 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com o Painel Covid-19 desta quarta-feira (28)

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:02

Publicado em 

28 jul 2021 às 17:02
Coronavírus, máscara, pandemia
Uso de máscara continua essencial em locais públicos para evitar a contaminação Crédito: Pexels
Espírito Santo alcançou a marca de 11.862 óbitos e 541.420 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 15 óbitos e 700 novas infecções, de acordo com dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (28).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.468. Na sequência aparece Vila Velha (67.224), seguida por Vitória (57.247) e Cariacica (41.598). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.250), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.965 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.312 casos. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.010 infectados pela doença.
Até esta quarta, mais de 1,80 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 518.640, com um acréscimo de 690 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.941.837 no Espírito Santo. Desses, 815.877 também já receberam a segunda dose.

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