Vila Velha abre mais 5 mil vagas para vacinar quem tem mais de 30 anos

O município de Vila Velha abre 5.300 vagas para vacinar com a primeira dose quem tem mais de 30 anos. As doses da vacina contra a Covid-19 serão disponibilizadas nesta quinta-feira (29), a partir das 15h. O acesso para marcar deve ser feito pelo site disponibilizado pela prefeitura: https://vacina.vilavelha.es.gov.br/#/.
As doses serão administradas no sábado (31), nas Unidades Municipais de Ensino Paulo Mares Guia e Tuffy Nader, Boulevard Shopping Vila Velha, Maanaim e Unidades de Saúde do Ibes e Ulisses Guimarães.
CARIACICA
O município de Cariacica também está com agendamento para a primeira dose do público de 30 anos ou mais sem comorbidades, nesta quinta-feira (29). A marcação pode ser feita a partir das 14 horas pelo site www.vacinaeconfia.es.gov.br.
A prefeitura destacou que serão disponibilizadas 3 mil vagas para segunda dose de Coronavac e AstraZeneca, podendo haver alteração caso chegue uma nova remessa da vacina.