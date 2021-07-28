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Covid-19

Vila Velha abre mais 5 mil vagas para vacinar quem tem mais de 30 anos

O município de Cariacica também está com agendamento para o público de 30 anos ou mais sem comorbidades, nesta quinta-feira (29)

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 16:33

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

28 jul 2021 às 16:33
Vacinação
Vacinação: Vila Velha e Cariacica abrem agendamentos nesta quinta-feira Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Vila Velha abre 5.300 vagas para vacinar com a primeira dose quem tem mais de 30 anos. As doses da vacina contra a Covid-19 serão disponibilizadas nesta quinta-feira (29), a partir das 15h. O acesso para marcar deve ser feito pelo site disponibilizado pela prefeitura: https://vacina.vilavelha.es.gov.br/#/.
As doses serão administradas no sábado (31), nas Unidades Municipais de Ensino Paulo Mares Guia e Tuffy Nader, Boulevard Shopping Vila Velha, Maanaim e Unidades de Saúde do Ibes e Ulisses Guimarães.

CARIACICA 

O município de Cariacica também está com agendamento para a primeira dose do público de 30 anos ou mais sem comorbidades, nesta quinta-feira (29). A marcação pode ser feita a partir das 14 horas pelo site www.vacinaeconfia.es.gov.br
A prefeitura destacou que serão disponibilizadas 3 mil vagas para segunda dose de Coronavac e AstraZeneca, podendo haver alteração caso chegue uma nova remessa da vacina.

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