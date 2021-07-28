Serra abre mais de 14 mil vagas para vacinar contra a Covid-19

O município da Serra vai abrir um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (28), a partir das 18 horas. São mais de 14 mil vagas para a primeira e segunda dose.
De acordo com a prefeitura, 14.300 vagas serão distribuídas desta forma:
Primeira dose
- Pessoas com 32 anos ou mais
- Agentes da forças de segurança, salvamento e armadas
- Pessoas com comorbidades ou deficiência
- Trabalhadores da Educação e trabalhadores Sistema Único de Assistência Social (Suas)
Segunda dose
- Pessoas que receberam a Astrazeneca até o dia 21 de maio.
O agendamento deve ser realizado pelo link http://gti.serra.es.gov.br/saude/. As aplicações serão realizadas na sexta-feira (30) e no sábado (31).
GUARAPARI
O município de Guarapari também abre um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (28), a partir das 16h30. As doses estão para pessoas com 28 anos ou mais.
Serão disponibilizadas 1.250 doses, com aplicação nesta quinta-feira (29) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Não haverá Drive Thru.
O agendamento deve ser feito em no site da prefeitura em “Clique aqui para agendar a vacina”.
No momento da vacinação é necessário apresentar comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.