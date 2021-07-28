Serra abre mais de 14 mil vagas para vacinar contra a Covid-19

Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O município da Serra vai abrir um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (28), a partir das 18 horas. São mais de 14 mil vagas para a primeira e segunda dose.

De acordo com a prefeitura, 14.300 vagas serão distribuídas desta forma:

Primeira dose

Pessoas com 32 anos ou mais

Agentes da forças de segurança, salvamento e armadas

Pessoas com comorbidades ou deficiência

Trabalhadores da Educação e trabalhadores Sistema Único de Assistência Social (Suas)

Segunda dose

Pessoas que receberam a Astrazeneca até o dia 21 de maio.

O agendamento deve ser realizado pelo link http://gti.serra.es.gov.br/saude/ . As aplicações serão realizadas na sexta-feira (30) e no sábado (31).

GUARAPARI

O município de Guarapari também abre um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (28), a partir das 16h30. As doses estão para pessoas com 28 anos ou mais.

Serão disponibilizadas 1.250 doses, com aplicação nesta quinta-feira (29) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Não haverá Drive Thru.