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Acidente

Criança de dois anos cai de telhado e bate a cabeça em prego na Serra

Segundo o Corpo de Bombeiros, o prego ficou preso na testa da vítima com um pedaço de madeira. Apesar da queda, ela estava lúcida

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2021 às 13:08
Viatura do Corpo de Bombeiros
Criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, na região de Grande Jacaraípe Crédito: Vitor Jubini
Uma criança de apenas dois anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros no final da manhã desta quarta-feira (28) após cair de um telhado no bairro Magistrado, na região da Grande Jacaraípe, na Serra. Na queda, ela bateu a cabeça em um prego, que ficou preso à testa.
Apesar do acidente, quando a equipe de resgate chegou ao local, a menina estava lúcida e orientada. Preso ao prego também havia um pedaço de madeira, que foi retirado pelos militares. Segundo as informações passadas pela corporação, a criança não tinha outras lesões aparentes.
Depois do primeiro atendimento, a menina foi imobilizada e levada para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, que fica no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

Correção

28/07/2021 - 6:31
A primeira versão desta matéria trazia a informação de que a criança havia sofrido perfurações de dois pregos na cabeça, com base em informações postadas pelo Corpo de Bombeiros no Twitter da corporação. Posteriormente, os Bombeiros informaram que apenas um prego feriu a menina de dois anos. A informação foi corrigida no texto e no título.

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