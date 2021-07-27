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Em Itapuã

Bebê preso dentro de carro mobiliza resgate dos Bombeiros em Vila Velha

Criança ficou presa após o travamento do veículo ser acionado, enquanto a mãe retirava sacolas do automóvel. Apesar do susto, a menina está bem

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 11:32

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

27 jul 2021 às 11:32
Viatura do Corpo de Bombeiros
Uma unidade de salvamento dos bombeiros foi deslocada para a ocorrência em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Os Bombeiros atenderam, na manhã desta terça-feira (27), uma ocorrência para resgatar uma bebê de 1 ano e oito meses que ficou presa dentro de um carro que estava com as portas e os vidros fechados, no bairro Itapuã, em Vila Velha. De acordo com a corporação, o acionamento foi feito pela própria mãe da menina, por volta das 10h30.
Segundo informações divulgadas nas redes sociais, a criança ficou presa após a mulher tirar sacolas de compra do veículo e colocá-las no chão da garagem do prédio onde mora. Nesse curto intervalo de tempo, como a chave estava na ignição, sem qualquer porta aberta, o temporizador acabou acionando o travamento do automóvel.
Apesar do susto, um vizinho conseguiu ajudar a família: com uma chave de fenda, ele abriu a porta do carro e retirou a criança. A equipe do Corpo de Bombeiros tranquilizou a mãe, "que estava muito nervosa", e deu a orientação necessária para evitar que outros casos semelhantes aconteçam.

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