Bebê preso dentro de carro mobiliza resgate dos Bombeiros em Vila Velha

Os Bombeiros atenderam, na manhã desta terça-feira (27), uma ocorrência para resgatar uma bebê de 1 ano e oito meses que ficou presa dentro de um carro que estava com as portas e os vidros fechados, no bairro Itapuã, em Vila Velha. De acordo com a corporação, o acionamento foi feito pela própria mãe da menina, por volta das 10h30.
Segundo informações divulgadas nas redes sociais, a criança ficou presa após a mulher tirar sacolas de compra do veículo e colocá-las no chão da garagem do prédio onde mora. Nesse curto intervalo de tempo, como a chave estava na ignição, sem qualquer porta aberta, o temporizador acabou acionando o travamento do automóvel.
Apesar do susto, um vizinho conseguiu ajudar a família: com uma chave de fenda, ele abriu a porta do carro e retirou a criança. A equipe do Corpo de Bombeiros tranquilizou a mãe, "que estava muito nervosa", e deu a orientação necessária para evitar que outros casos semelhantes aconteçam.