Caso do sequestro-relâmpago ocorrido no estacionamento do shopping foi julgado na Vara Cível de Vila Velha Crédito: Divulgação

Segundo informações do TJES, a mulher relatou no processo que estava com a filha e, ao entrarem no estacionamento do empreendimento comercial, foram abordadas por um homem armado que obrigou a mãe a se dirigir até um caixa eletrônico e sacar uma quantia em dinheiro.

De acordo com as autoras do processo, o shopping tinha a responsabilidade de zelar pela segurança dos clientes, que viveram situação de sufoco, agonia e angústia.

Em contestação, a empresa informou que os funcionários não poderiam agir, pois o criminoso portava uma arma de fogo, e, ainda, que os fatos são imprevisíveis e alheios às atividades do shopping, sendo assim, não houve falha na segurança interna.

Your browser does not support the audio element. Shopping de Vila Velha é condenado a pagar R$ 10 mil a clientes após assalto

Porém, o juiz da 5° Vara Cível de Vila Velha entendeu que houve falha na prestação de serviço da empresa, assim como, negligência quanto à segurança das mulheres, que resultou em um sequestro-relâmpago dentro das dependências do shopping.