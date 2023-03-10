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Pesquisa

Governo do ES anuncia reajuste de bolsas de estudo oferecidas pela Fapes

Em algumas modalidades, como a de Extensão Tecnológica nível D, o aumento no valor foi de mais de 100%; veja valores

Publicado em 10 de Março de 2023 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2023 às 16:27
O governo do Estado anunciou reajuste em todas as modalidades de bolsas concedidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). O último aumento foi em março de 2022.
Programa Gerar, em Viana, abre 410 vagas de bolsas de estudo para graduação a distância.
Reajuste vai atingir cerca de 2,3 mil bolsistas  Crédito: Divulgação
Em algumas casos, o reajuste foi de mais de 100%. A bolsa de Extensão Tecnológica nível D, por exemplo, recebeu um aumento de 130,92%, e o valor passou de R$ 822,80 para R$ 1,9 mil.

Arquivos & Anexos

Confira a tabela completa com o reajuste de todas as bolsas

Fapes tem cerca de quatro mil bolsistas ativos e, desse total, 2.300 serão impactados com aumento
Tamanho do arquivo: 185kb
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A nova tabela vai gerar um impacto de mais de R$ 4,6 milhões ao ano para fundação. O investimento é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec), que utiliza recursos financeiros vinculados à receita do Estado e é destinado exclusivamente a ações de fomento à ciência e à tecnologia.
Governo do ES anuncia reajuste de bolsas de estudo oferecidas pela Fapes
O governador do Estado, Renato Casagrande, fez o anúncio do novo reajuste. “São bolsas de pesquisa, de inovação e de extensão. A Fapes tem hoje em torno de 4 mil bolsistas. Esse reajuste vai melhorar a condição de mais de 2.300 bolsistas de forma imediata. Um investimento de mais de R$ 40 milhões. Investimento direto para que a gente possa inovar e melhorar a ciência e a tecnologia. Queremos oportunidade para todo mundo. E para alcançarmos isso, educação, inovação e investimento em tecnologia são fundamentais”, salientou o governador.

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