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Pandemia

Sesa apresenta estudo envolvendo Covid, dengue e chikungunya

Pronunciamento do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes para apresentação do estudo aconteceu às 10h30 desta terça-feira (12)

Publicado em 

12 jan 2021 às 10:36

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 10:36

A Secretária de Estado da Saúde apresentou, na manhã desta terça-feira (12), um estudo que mostra que, em regiões do Estado, em áreas normalmente endêmicas para dengue e chikungunya, antes de 26 de fevereiro de 2020, anterior ao anúncio do primeiro caso de contaminação por coronavírus no Brasil, amostras de igG positivo foram colhidas no Espírito Santo.
O IgG é uma imunoglubulina, ou seja, um anticorpo, que é produzido a partir do 15º dia do início dos sintomas da Covid-19, o que pode sugerir, segundo especialista que participou da coletiva da Sesa, que uma das amostras aconteceu ou no final de novembro, ou bem no início de dezembro, levando a ser um caso anterior oficial ao anúncio do governo chinês.
Veja mais informações no vídeo da coletiva abaixo.

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