Sesa apresenta estudo envolvendo Covid, dengue e chikungunya

A Secretária de Estado da Saúde apresentou, na manhã desta terça-feira (12), um estudo que mostra que, em regiões do Estado, em áreas normalmente endêmicas para dengue e chikungunya, antes de 26 de fevereiro de 2020, anterior ao anúncio do primeiro caso de contaminação por coronavírus no Brasil, amostras de igG positivo foram colhidas no Espírito Santo.

O IgG é uma imunoglubulina, ou seja, um anticorpo, que é produzido a partir do 15º dia do início dos sintomas da Covid-19, o que pode sugerir, segundo especialista que participou da coletiva da Sesa, que uma das amostras aconteceu ou no final de novembro, ou bem no início de dezembro, levando a ser um caso anterior oficial ao anúncio do governo chinês.