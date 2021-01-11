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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.353 mortes e passa de 265 mil casos

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram 32 mortes e  2.052 novos casos de coronavírus em 24 horas

Publicado em 

11 jan 2021 às 17:04

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 17:04

Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou mais 32 mortes e 2.052 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta segunda-feira (11). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.353 mortes provocadas pela doença e 265.556 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 35.591 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.
Em seguida, estão Serra (32.989), Vitória (30.490) e Cariacica (22.032). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.496 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.895.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 243.995. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 810 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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