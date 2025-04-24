Servidor público sofre infarto durante jogo de futsal e morre em Nova Venécia

Vítima de infarto em Nova Venécia, Gleison adorava jogar futebol e praticava outros esportes Crédito: Redes Sociais

Um servidor público municipal de 41 anos sofreu um infarto enquanto jogava futsal no ginásio do bairro Beira Rio, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de quarta-feira (23). Gleison de Souza Cardoso caiu no chão, já desacordado, e foi socorrido pelos colegas de carro para o hospital da cidade, mas não resistiu e teve a morte confirmada cerca de 15 minutos após ter dado entrada na unidade.

O irmão de Gleison, o também servidor público Wanderson de Souza Cardoso, de 44 anos, mais conhecido como Dudu, também estava jogando quando tudo aconteceu. Ele contou que era o primeiro jogo da vítima com o grupo de amigos, no novo time. Gleison tinha entrado em quadra e dado um passe para gol. Durante um tempo técnico, ele já demonstrava sentir um incômodo no peito.

“O filho de um amigo falou que ele tinha alegado que sentia uma queimação no peito. Disseram que era normal, porque estava começando agora. Na volta do jogo, ele passou por trás de um colega e caiu de cabeça no chão, desacordado. Eu tinha pensado que era uma convulsão, mas depois percebi a gravidade. Fizemos massagem cardíaca rápida e chamamos o Samu e os Bombeiros”, contou.

Devido a situação de Gleison, que não reagia às massagens, o grupo trouxe um carro para dentro da quadra para levá-lo para o Hospital São Marcos. “Fomos bem atendidos, os médicos e enfermeiros foram ágeis e atenderam assim que chegamos. Eles fizeram o que foi possível, mas em cerca de 10 a 15 minutos ele teve a morte confirmada por infarto. Talvez ele tenha morrido ainda ali na quadra”, disse o irmão.

Cuidadoso com a saúde

Segundo Dudu, Gleison sempre gostou de praticar esportes e era cuidadoso com a saúde. “A vida toda o Gleison jogou bola, era amante do futevôlei. Sempre fazia caminhadas e corridas. Era um cara que se cuidava, fazia exames de rotina. Na nossa família, não lembramos de histórico de gente com infarto. Estamos muito abalados”, afirmou.

Gleison era casado havia mais de 10 anos e tinha duas filhas, de oito e três anos. Era católico e religioso. Tinha feito aniversário recentemente, no dia 7 de abril. Na família, era o irmão "faz-tudo". “Somos cinco irmãos, três homens e duas mulheres. Ele era muito prestativo, ajudava muitas pessoas”, finalizou Dudu.

A Prefeitura de Nova Venécia lamentou a morte do servidor nas redes sociais. “Gleison era servidor público municipal, função que desempenhou com muita competência. Sua partida deixa um legado de carinho e amizades”, disse a publicação. Veja abaixo: