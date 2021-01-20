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Imunização

Serra inicia vacinação de idosos e profissionais de asilos contra a Covid

Moradores de três casas de longa permanência serão imunizados nesta quarta (20). O município da Serra recebeu 3.563 doses da Coronavac

Publicado em 

20 jan 2021 às 13:30

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 13:30

Maria de Brito Jesus, de 106 anos, foi a primeira idosa vacinada na Serra
Maria de Brito Jesus, de 106 anos, foi a primeira idosa vacinada na Serra Crédito: Divulgação/PMS
Maria de Jesus Brito, de 106 anos de idade, foi a primeira idosa a receber a vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (20), na Serra. Ela vive há cinco anos na instituição de longa permanência Instituto Franciscano, em Nova Almeida, e foi imunizada com a primeira dose da Coronavac por volta das 9h.
Ainda nesta quarta (20), outras 55 pessoas serão imunizadas no Instituto Franciscano, sendo 25 idosos e 30 profissionais que trabalham no local. A secretaria de Saúde do município ainda prevê que residentes e funcionários de outros asilos também serão vacinados hoje. O município, porém, não detalhou quais são essas casas de longa per e nem quantas pessoas, no total, receberão as doses.

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A campanha de vacinação começou na segunda-feira (18), no município da Serra, quando seis profissionais do Hospital Jayme Santos Neves foram os primeiros capixabas a receberem as doses da Coronavac. A técnica em enfermagem Iolanda Brito, de 55 anos, foi a primeira vacinada do Espírito Santo e outros cinco profissionais da linha de frente do combate à Covid-19 também foram imunizados.
O município da Serra recebeu 3.563 doses da Coronavac, que serão utilizadas para vacinar profissionais da linha de frente do combate à Covid-19 e idosos que vivem em instituições de longa permanência. O primeiro lote de vacinas recebidas pelo Espírito Santo, de cerca de 101 mil imunizantes, será destinado a profissionais da área da saúde, indígenas, idosos que moram em casas de repouso e pessoas com deficiência que vivem em instituições. Ao todo, serão cerca de 50 mil contemplados do primeiro lote.

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