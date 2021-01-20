Serra inicia vacinação de idosos e profissionais de asilos contra a Covid

Ainda nesta quarta (20), outras 55 pessoas serão imunizadas no Instituto Franciscano, sendo 25 idosos e 30 profissionais que trabalham no local. A secretaria de Saúde do município ainda prevê que residentes e funcionários de outros asilos também serão vacinados hoje. O município, porém, não detalhou quais são essas casas de longa per e nem quantas pessoas, no total, receberão as doses.