Imunização no Norte e Noroeste do ES: enfermeira é 1ª vacinada em Linhares

Enfermeira Fernanda de Carli é a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 em Linhares Crédito: Vinicius Zagoto

Em Linhares, as primeiras aplicações da vacina acontecem na área externa do Hospital Geral de Linhares (HGL). A primeira pessoa vacinada no município foi a enfermeira Fernanda de Carli, de 40 anos. Na sequência, recebeu a dose da Coronavac a enfermeira Ângela Magnago, de 65 anos. Além delas, sabem seriam vacinados na unidade Denilza Pereira Bispo, técnica de enfermagem, de 37 anos; e Fernando Ache, médico infectologista, de 43 anos. Todos atuam na linha de frente no HGL e não contraíram o coronavírus. Ao todo, serão 1.117 doses aplicadas no município.

Em Colatina, o ato simbólico ocorre no Auditório do Sanear. A primeira vacinada será Dermevania de Souza, enfermeira do Hospital Silvio Ávidos, de 43 anos. Após o evento, as vacinas serão levadas a dois asilos da cidade, o Lar Recanto da Vida e o Vovô Simeão. Ao todo são 68 idosos e 1.163 profissionais da saúde, totalizando 1.231 pessoas a serem vacinadas. Posteriormente, as vacinas serão levadas aos hospitais, onde os profissionais de saúde serão vacinados.

As doses da Coronavac, vacina do Instituto Butantan produzida em parceria com o laboratório Sinovac, chegaram ao Estado de avião na última segunda-feira (18) e começaram a ser distribuídas nesta terça-feira (19) em caminhões acompanhados de um esquema especial de segurança feito pela Polícia Militar.