"É motivo de orgulho", diz técnica em enfermagem sobre ser 1ª vacinada em Cachoeiro

Começa a imunização contra a Covid em Cachoeiro e primeira vacinada é técnica de enfermagem Crédito: Prefeitura de Cachoeiro

A primeira pessoa a ser vacinada conta a Covid-19 nesta terça-feira (19) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , foi a técnica em enfermagem Talita Cândido da Silva, de 60 anos. A vacinação foi no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), em uma ação que também contemplou os demais profissionais que atuam na linha de frente contra a pandemia na unidade.

Talita é moradora do bairro Zumbi e mãe de dois filhos e avó de quatro netos. Ela exerce sua profissão há 28 anos, sendo 22 anos como servidora municipal efetiva. Atualmente ela trabalha na sala de vacina da Policlínica Municipal Bolívar de Abreu e atuará na campanha de imunização contra Covid-19 em Cachoeiro.

“Para mim, é motivo de orgulho ter sido escolhida para ser a primeira pessoa em Cachoeiro a receber a primeira dose da vacina. Como profissional da equipe de imunização, sei como é importante este momento para a população, principalmente para nós, profissionais de saúde, que estamos batalhando tanto durante essa pandemia”, disse Talita.

Começa a imunização contra a Covid em Cachoeiro e primeira vacinada é técnica de enfermagem Crédito: Prefeitura de Cachoeiro

A profissional comemorou o início da vacinação que marca o início de um novo tempo, após pandemia. “Claro que devemos continuar fazendo nossa parte, mantendo os protocolos sanitários, mas tendo confiança de que este período tão triste e desafiador está chegando ao fim. Me sinto muito grata, com fé e esperança de que esse é o início da volta da nossa vida ao normal”, comemora a servidora.

Nesta quarta-feira, a vacinação continua no município com a imunização dos idosos em instituições de longa permanência e nos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate à Covid-19.