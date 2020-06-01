Serra é a cidade da Grande Vitória com taxa de letalidade maior que a do Brasil

No último sábado (30), a Secretaria da Saúde esclareceu que a taxa de letalidade no Espírito Santo é menor que a média nacional (5,7%) e mundial (6,3%) e explicou que, para manter esse resultado, é fundamental a manutenção do distanciamento social. Para se chegar à taxa de letalidade, divide-se o número de óbitos pelo número de casos e, esse resultado, multiplica-se por 100, explicou, por meio de nota.