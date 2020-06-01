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Coronavírus

Serra é a cidade da Grande Vitória com taxa de letalidade maior que a do Brasil

Índice de 6,26% supera o do país, que é de 5,7%. Já a média do Espírito Santo está em 4,31%, de acordo com dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 21:16

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 21:16

Movimento do comércio em Laranjeiras, na Serra
Movimento do comércio em Laranjeiras, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Serra é a cidade da Grande Vitória com taxa de letalidade maior que a do Brasil
Com índice de 6,26%, Serra é o município da Grande Vitória que apresenta taxa de letalidade por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, maior que a média do Brasil, que é de 5,7%. A média do Espírito Santo é de 4,31%. Marataízes, no Sul do Estado, ocupa o topo com o registro de 6,55%. Os dados capixabas constam no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste domingo (31).
A análise das cidades do Espírito Santo foi feita com base na lista dos 12 municípios classificados como Risco Alto na Matriz do governo do Estado. Nesse sistema de avaliação da disseminação do novo coronavírus em território capixaba, vários indicadores são cruzados para definir as medidas de restrição necessárias para cada município, conforme o seu desempenho.
No último sábado (30), a Secretaria da Saúde esclareceu que a taxa de letalidade no Espírito Santo é menor que a média nacional (5,7%) e mundial (6,3%) e explicou que, para manter esse resultado, é fundamental a manutenção do distanciamento social. Para se chegar à taxa de letalidade, divide-se o número de óbitos pelo número de casos e, esse resultado, multiplica-se por 100, explicou, por meio de nota.
Prefeitura da Serra informou que, dentre as ações de enfrentamento à doença, tem adquirido medicações específicas, equipamentos e equipamentos de proteção individual (EPIs), está fiscalizando e notificando comerciantes que não cumprem as normas de funcionamento e criou protocolos para agilizar atendimento a pacientes com Covid-19.
É importante esclarecer que temos o maior número de casos absolutos, porque temos a maior população. Temos trabalhado incansavelmente através de ações que abrangem a conscientização da população e na outra ponta estamos aumentando número de médicos e enfermeiros. O governo municipal também destacou que a UPA de Castelândia foi destinada exclusivamente para atendimento de pacientes com Covid-19.
Prefeitura de Marataízes ressalta que decretou medidas de distanciamento social, como a suspensão do atendimento na sede da administração, determinou isolamento social para qualquer reunião ou evento religioso e uso obrigatório de máscaras fora do ambiente residencial. Além disso, diante de qualquer sintoma gripal, a pessoa deve usar máscara e procurar imediatamente o serviço público municipal de saúde, realizando o isolamento social estrito por 14 dias.
  • CONFIRA A TAXA DE LETALIDADE DOS MUNICÍPIOS COM RISCO ALTO:

  • Marataízes: 6,55%
  • Serra: 6,26
  • Fundão: 6,02%
  • Cariacica: 5,02
  • Viana: 4,58%
  • Boa Esperança: 4,55%
  • Vila Velha: 4,09
  • Vitoria: 3,91
  • Santa Teresa: 3,49%
  • Presidente Kennedy: 2,86%
  • Marechal Floriano: 2,02%
  • Piúma: 1,19

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